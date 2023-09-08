CGTN: Как Китай делится преимуществами развития со всем миром

Прошло десять лет с момента, когда Китай предложил инициативу «Пояс и путь» – проект, направленный на содействие развитию стран-участников и глобальному экономическому росту посредством сотрудничества и взаимодействия.

Согласно сообщению министра иностранных дел Китая, в честь 10-летнего юбилея инициативы «Пояс и путь» и с целью планирования высококачественного сотрудничества со всеми странами-партнерами Китай решил провести в октябре третий Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь».

Инициатива «Пояс и путь», имеющая четкую привязку к Экономическому поясу шелкового пути и Морскому шелковому пути XXI века, была выдвинута Китаем в 2013 году в целях создания торговых и инфраструктурных сетей, связывающих Азию с Европой и Африкой, а также с регионами, находящимися за пределами древних торговых маршрутов Великого шелкового пути.

Десять лет практической реализации инициативы «Пояс и путь» показало, что эта инициатива стала важным глобальным общественным благом, и что Китай делится полученными преимуществами в области развития с другими странами и миром в целом в стремлении к процветанию.

«Послание доброй воли»

Согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, являющей организатором национального экономического планирования, за последние 10 лет Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве в области совместной реализации инициативы «Пояс и путь» с 152 странами и 32 международными организациями и достиг уровня охвата 83% стран, с которыми эта страна установила дипломатические отношения.

Достигнутые показатели свидетельствуют о том, что сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» принесло ощутимые выгоды как Китаю, так и другим странам-участникам этой программы.

Застрявший на этапе разработки проект «порт Гвадар» в Пакистане теперь находится на пути к превращению в региональный центр взаимодействия, обеспечивая существенные преимущества Пакистану, Афганистану и Центральной Азии после того, как этим проектом занялись китайские предприятия.

Он был построен в качестве ключевой площадки для реализации флагманского проекта в рамках инициативы «Пояс и путь» – Китайско-пакистанского экономического коридора.

За последние 14 месяцев через этот порт прошло более 600 000 тонн груза. На первом этапе реализации зоны свободной торговли порта Гвадар было основано более 30 предприятий, деятельность которых связана с зарубежными складами, переработкой пищевых масел, производством мебели, сборкой электромобилей, торговлей и логистикой.

«Инициатива «Пояс и путь» – это послание доброй воли Китая другим развивающимся странам. Она позволяет странам с формирующейся экономикой учиться у Китая и использовать возможности, открывающиеся благодаря распределению преимуществ развития Китая», – заявил Адхере Кавинс (Adhere Cavince), специалист по международным отношениям из Кении.

«Изменение правил игры» на мировой арене

Инициатива «Пояс и путь», созданная в качестве новой платформы для международного экономического сотрудничества, стала мощным стимулом для содействия сокращению масштабов нищеты, развитию межрегиональных связей и ускорению развития новой экономики.

Согласно официальным данным, в процессе реализации 3 000 проектов сотрудничества, основанных в рамках инициативы «Пояс и путь» было создано около 420 000 рабочих мест, что позволило вывести почти 40 миллионов человек из нищеты.

Согласно данным Всемирного банка, к 2030 году транспортная инфраструктура в рамках инициативы «Пояс и путь» при условии ее полного внедрения предположительно обеспечит увеличение объема реального дохода в мировом масштабе на 0,7–2,9 %, что позволит вывести 7,6 миллионов человек из крайней нищеты и 32 миллиона человек из умеренной нищеты.

Кроме того, благодаря сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь» стала более доступной возможность подключения к инфраструктурам других регионов и континентов.

Железнодорожная ветка «Китай – Европа» обеспечила доступ к 211 городам в 25 странах Европы, а новый международный сухопутно-морской торговый коридор соединил центральные и западные регионы Китая с более чем 300 портами в более чем 100 странах.

В то же время партнеры Китая в рамках инициативы «Пояс и путь» активно работают над международным сотрудничеством в таких развивающихся областях как цифровая экономика. Цифровой шелковый путь, реализуемый в рамках инициативы «Пояс и путь», превращается в своеобразный цифровой мост, способствующий глобализации нового типа.

«За последние 10 лет инициатива «Пояс и путь» позволила изменить правила игры на мировой арене и еще больше усилить принцип многосторонних отношений в мире, а также создать более благоприятные условия для стран, подумывающих над участием в этой инициативе», – заявил Борис Табик (Boris Tabic), бывший президент Сербии, в интервью каналу CGTN.