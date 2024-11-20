CGTN: Как Китай способствует глобальному сокращению бедности и стимулирует модернизацию развивающихся стран 

Джон Кимани (John Kimani), специалист из Кенийской исследовательской организации в области сельского хозяйства и животноводства (Kenya Agricultural and Livestock Research Organization), с энтузиазмом оценивает потенциал нового сорта риса, выведенного Китаем, для вклада в обеспечение продовольственной безопасности и борьбу с бедностью в его стране.

Г-н Кимани, который отвечает за рисовые поля, сказал, что новый рис может давать урожай до 7,5 тонн с гектара, что более чем вдвое превышает урожайность традиционных кенийских сортов. Ожидается, что новый сорт риса будет одобрен в Кении в этом году и принесет новую надежду на достижение продовольственной самообеспеченности этой африканской страны, которая импортирует более 80 % потребляемого риса.

В последние годы Китай помогает африканским странам в сокращении бедности и поддерживает обе стороны в осуществлении обменов и сотрудничества для сокращения бедности, принося ощутимую пользу местному населению.

Китай всегда будет надежным долгосрочным партнером дружественных развивающихся стран, деятельным участником и инициатором, работающим на благо глобального развития, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на первой сессии 19-го саммита G20 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

«Одинокого цветка недостаточно для весны. Китай хочет видеть сотню цветов в полном расцвете и будет идти рука об руку с дружественными развивающимися странами в направлении модернизации», — сказал Председатель Си.

На сегодняшний день Китай поднял почти 800 миллионов своих граждан из крайней нищеты, досрочно выполнив задачу по сокращению бедности, определенную ООН в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Для преодоления бедности Китай разработал целенаправленную политику, адаптируемую для каждой деревни, домохозяйства и человека, и способствует росту, энергично направляя таланты, средства и технологии в слаборазвитые регионы. Она также помогла населенным пунктам обеспечивать рост, стимулируя отрасли с отличительными особенностями и модернизируя инфраструктуру, основываясь на их собственных условиях.

«Если Китай может это сделать, другие развивающиеся страны тоже могут. Вот о чем говорит миру борьба Китая с бедностью», — сказал Председатель Си.

Сохраняя приверженность делу искоренения нищеты у себя дома, Китай сотрудничает с другими странами для сокращения нищеты во всем мире, способствуя формированию глобального сообщества с общим будущим для всего человечества.

В Африке Китай подготовил и реализовал 47 проектов по сокращению бедности и развитию сельского хозяйства, обучил около 9000 сельскохозяйственных работников, поделился более чем 300 применимыми передовыми технологиями и оказал помощь более чем 1 миллиону мелких фермеров в рамках программы сокращения бедности и развития сельского хозяйства.

Китай также активно помогает развивающимся странам улучшать свою инфраструктуру и укреплять транспортные связи, способствуя местному экономическому и социальному развитию.

Согласно проведенному CGTN опросу, 91,4 % респондентов согласны с тем, что Китай является мощной силой в содействии развитию, оживлению и общему процветанию стран Глобального Юга.

«Должно быть больше мостов сотрудничества и меньше «мелких дворов с высокими заборами», чтобы все больше и больше развивающихся стран повышали свое благосостояние и достигали модернизации», — сказал Председатель Си на саммите.

Тесно связывая собственное развитие с общим глобальным развитием, Китай всегда был активным сторонником, убежденным пропагандистом и постоянным участником глобальных усилий по сокращению бедности.

Для активизации сотрудничества Юг–Юг Китай поднял уровень Фонда глобального развития и сотрудничества Юг–Юг, увеличив его капитал до 4 млрд долларов США. Общее количество инициированных проектов глобального развития превысило 1000, при этом более 500 проектов уже завершены или в настоящее время находятся в стадии реализации.

Призывая двигаться в направлении модернизации с дружественными развивающимися странами, Си Цзиньпин обрисовал восемь действий Китая в области глобального развития, охватывающих такие области, как реализация высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь», поддержка развития Африки и поддержка G20 в осуществлении практического сотрудничества на благо Глобального Юга.

Си Цзиньпин сказал, что 20 млрд долларов США в фондах развития будут и дальше использоваться для поддержки развивающихся стран и углубления практического сотрудничества в таких областях, как сокращение бедности, продовольственная безопасность и цифровая экономика.

Он сказал, что Китай решил присоединиться к Глобальному альянсу по борьбе с голодом и нищетой, и выразил поддержку организации G20 в продолжении созыва встреч министров развития.

Председатель Си также объявил о решении предоставить всем наименее развитым странам, имеющим дипломатические отношения с Китаем, нулевой тарифный режим для 100 процентов тарифных позиций. С этого момента и до 2030 года импорт в Китай из других развивающихся стран, вероятно, превысит 8 трлн долларов США.