CGTN: Как Китай видит будущее концепции «Одна страна, две системы»?

Доклад, с которым Си Цзиньпин выступил в воскресенье на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине, был сделан в поворотный момент, когда Китай вступил на новый путь построения современной во всех отношениях социалистической страны.

Представив план построения современного во всех отношениях социалистического Китая, Си Цзиньпин посвятил целый раздел своего доклада важности соблюдения принципа «Одна страна, две системы».

«Эта политика будет осуществляться в долгосрочной перспективе», — пообещал он, устранив сомнения и недопонимания по поводу будущего концепции «Одна страна, две системы».

«Лучшее организационно-правовое устройство»

За последнее десятилетие произошел исторический прогресс и изменения в стремлении Китая воплотить в жизнь концепцию «Одна страна, две системы» в Специальном административном районе Гонконг (САРГ) и Специальном административном районе Макао.

Созданы правовые системы и правоприменительные механизмы Специальных административных районов для обеспечения национальной безопасности. В САРГ был принят Закон о защите национальной безопасности, а также усовершенствована избирательная система. Макао также начал процедуру внесения поправок в свой Закон об обеспечении национальной безопасности.

В своем докладе Си Цзиньпин высоко оценил принцип «Одна страна, две системы» как великое новаторство социализма с китайскими особенностями. «Он оказался лучшим организационно-правовым устройством для обеспечения устойчивого процветания и стабильности в Гонконге и Макао после их возвращения на родину».

Он подтвердил принцип «народ Гонконга управляет Гонконгом, а народ Макао управляет Макао», а также высокий уровень автономии двух САР.

Подчеркнув, что доклад Си Цзиньпина служит руководством к действию для Специальных административных районов, глава администрации САРГ Джон Ли (John Lee) заявил, что его воодушевило богатое содержание доклада в том, что касается принципа «Одна страна, две системы», а также Гонконга и Макао, поскольку это свидетельствует о том огромном значении, которое центральное правительство придает работе, связанной с САР и концепцией «Одна страна, две системы».

Ли заявил, что Китай оказывал самую сильную поддержку САРГ в последние пять лет, когда город прошел через самые суровые испытания с момента своего возвращения на родину.

Глава администрации САР Макао Хо Ят Сэн (Ho Iat Seng) также отметил, что в докладе Си Цзиньпина содержатся четкие указания для Макао в отношении успешного воплощения принципа «Одна страна, две системы».

Он отметил, что отчет «показал, что центральное правительство придает большое значение и проявляет искреннюю заботу в отношении концепции «Одна страна, две системы», а также значительно укрепил уверенность жителей Макао в развитии города.

Интеграция в развитие страны

В своем докладе Си Цзиньпин пообещал помочь двум регионам решить глубоко укоренившиеся конфликты и проблемы, возникшие в ходе их развития, подчеркнув, что будут предприняты усилия по оказанию поддержки Гонконгу и Макао в их более полной интеграции в общее развитие страны.

Ключевым шагом для воплощения принципа «Одна страна, две системы», а также жизненно важной отправной точкой для интеграции двух САР в общее развитие страны является план развития региона Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, который спланировал и предложил сам Си Цзиньпин.

В состав региона Большого залива входят два Специальных административных района и девять городов соседней провинции Гуандун. Общая площадь региона, в котором проживает порядка 6% населения страны, составляет около 56 000 квадратных километров.

За последние годы регион Большого залива быстро претворил планы в конкретные действия. Благодаря строительству и вводу в эксплуатацию в регионе моста Гонконг-Чжухай-Макао, скоростной железной дороги Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг и других речных мостов, соединяющих восточный и западный берега устья Жемчужной реки (Чжуцзян), добраться с одного берега на другой можно всего за час. Общая протяженность железнодорожных линий, находящихся в эксплуатации в регионе Большого залива, достигла почти 2500 километров.

В 2021 году число компаний из региона Большого залива в списке Fortune Global 500 составило 25 по сравнению с 17 в 2017 году и впервые превысило этот показатель для районов залива Нью-Йорка.

В прошлом году ВВП региона Большого залива достиг 12,6 трлн юаней (1,97 трлн долларов США), что на 2,4 трлн юаней больше, чем в 2017 году. Таким образом, этот регион, занимающий менее 1% территории страны, обеспечил 12% национального ВВП.

В понедельник заместитель руководителя Национальной комиссии по развитию и реформам Чжао Чэньсинь (Zhao Chenxin) заявил на пресс-конференции в кулуарах проходящего 20-го Всекитайского съезда КПК о том, что Китай будет наращивать усилия по превращению региона Большого залива в образцовую модель высококачественного развития с акцентом на продвижение технологических инноваций, ускорение скоординированного промышленного развития и улучшение условий жизни людей.