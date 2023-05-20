CGTN: Как открыть новую эпоху сотрудничества Китая и Центральной Азии

Главное таможенное управление Китая опубликовало данные, согласно которым объем импорта и экспорта Китая со странами Центральной Азии за первые четыре месяца этого года составил 173,05 млрд юаней (24,8 млрд долларов США), что на 37,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Примечательно, что объем экспорта и импорта Китая с пятью странами Центральной Азии, а именно Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, только в апреле достиг в совокупности 50,27 млрд юаней, впервые превысив 50 млрд юаней, ознаменовав новый шаг в увеличении объема торговли.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ключевыми факторами для успешного сотрудничества между Китаем и пятью странами Центральной Азии являются взаимоуважение, добрососедство и дружба, солидарность и взаимная выгода.

Президенты пяти стран Центральной Азии собрались в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая для участия в саммите Китай-Центральная Азия, который запланирован на четверг и пятницу. Си Цзиньпин провел двусторонние встречи с каждым из пяти центральноазиатских лидеров, на которых обсуждались различные темы, включая содействие двусторонним связям, укрепление взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение безопасности и развития региона и формирование сообщества с общим будущим.

Взаимное доверие, солидарность

«Китай и страны Центральной Азии, с их общими интересами, держатся вместе несмотря ни на что и представляют собой сообщество с общим будущим», – отметил китайский лидер на встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в четверг.

За последнее десятилетие Си Цзиньпин семь раз посетил Центральную Азию и не раз принимал центральноазиатских лидеров у себя в Китае. Он также не раз являлся организатором встреч для обмена мнениями и опытом с представителями различных секторов экономики региона. Руководствуясь дипломатией на уровне глав государств, дружба и политическое взаимное доверие между Китаем и пятью странами Центральной Азии постоянно укрепляются.

Китай установил всеобъемлющие стратегические партнерские отношения со всеми пятью странами и достиг консенсуса в отношении построения сообщества с общим будущим на двустороннем уровне.

В четверг Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров также объявили о продвижении двусторонних отношений к всеобъемлющему стратегическому партнерству новой эпохи.

Пять лидеров стран Центральной Азии говорили о необходимости построения сообщества с общим будущим с целью развития и активизации деятельности всех сторон.

Взаимоуважение, поддержка

Во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в четверг, Си Цзиньпин отметил, что обе стороны должны решительно поддерживать друг друга и быть надежными друзьями и партнерами.

Перед лицом сложной и неспокойной ситуации в мире Китай и страны Центральной Азии все больше осознают необходимость оказания взаимной поддержки для обеспечения мира в регионе, модернизации и развития своих стран. Это в значительной степени соответствует предложенным Китаем Глобальной инициативе в области развития, Глобальной инициативе в области безопасности и Инициативе глобальной цивилизации.

В ходе переговоров с председателем КНР, пять лидеров подчеркнули важность этих инициатив и подтвердили готовность координации с Китаем усилий по их осуществлению.

Си Цзиньпин вновь заявил о твердой поддержке Китаем центральноазиатских стран для защиты суверенитета и территориальной целостности, а также самостоятельного выбора путей развития, которые соответствуют их собственным национальным условиям, подчеркнув, что Китай выступает против иностранного вмешательства во внутренние дела центральноазиатских стран.

Кроме того, пять стран обязались твердо придерживаться принципа «одного Китая» и выразили поддержку позиции Китая по вопросам, касающимся его ключевых интересов, включая Тайвань, Синьцзян и Гонконг.

Взаимная выгода, сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку инициативе «Один пояс и один путь» (BRI) на встрече с Си Цзиньпином в среду. Таким образом, все пять руководителей стран Центральной Азии выразили намерение согласовать соответствующие стратегии развития своих стран с BRI.

Десять лет назад Си Цзиньпин выдвинул инициативу совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути в Казахстане, которая привела к BRI. За последнее десятилетие центральноазиатские страны стали первопроходцами в продвижении инициативы, и регион стал примером высококачественного развития BRI.

От полной загрузки поездов до мощных производственных линий и газопроводов, от автомагистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан до индустриальных парков – активное взаимовыгодное сотрудничество способствовало модернизации промышленности и повышению уровня жизни в регионе.

В 2022 году объем торговли между Китаем и Центральной Азией достиг исторического максимума в 70,2 млрд долларов США, увеличившись более чем в 100 раз с момента установления дипломатических отношений 31 год назад.

Помимо пяти двусторонних переговоров, был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве в таких областях, как экономика, торговля, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, связь, культура и местные вопросы.

В ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что благодаря согласованным усилиям всех сторон, саммит Китай-Центральная Азия откроет новую главу сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.