CGTN: Как порт Чанкай оживляет сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе? 

Все, от прибытия первого судна в порт Чанкай до официального ввода в эксплуатацию, в последние дни привлекает к порту внимание мира, укрепляя уверенность в перспективах более открытого и инклюзивного экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Этот порт, совместный проект Перу и Китая в рамках инициативы «Пояс и путь» (BRI), сократит время морских перевозок из Перу в Китай до 23 дней, снизив затраты на логистику минимум на 20 %. Ожидается, что это принесет Перу 4,5 млрд долларов США годового дохода и обеспечит создание более 8000 прямых рабочих мест. Порт, способный принимать сверхбольшие контейнеровозы вместимостью 18 000 TEU (двадцатифутовый эквивалент), имеет проектную годовую пропускную способность 1 миллион TEU в краткосрочной перспективе и 1,5 миллиона TEU в долгосрочной, что делает его ключевым торговым хабом между Латинской Америкой и Азией.

Отметив, что порт соединяет Чанкай и Шанхай, Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления по видеосвязи на церемонии открытия порта сказал: «мы являемся свидетелями не только зарождения и расцвета инициативы «Пояс и путь» в Перу, но и рождения новых ворот, соединяющих сушу и море, Азию и Латинскую Америку».

Высокопоставленные чиновники и простые граждане Перу говорят, что с нетерпением ждут возможности воспользоваться преимуществами первого умного и «зеленого» порта в Южной Америке.

Премьер-министр Перу Густаво Адрианзен (Gustavo Adrianzen) заявил, что сотрудничество между Китаем и Перу, включая проект порта Чанкай и проекты в других областях, принесет Перу больше возможностей для создания рабочих мест и экономического роста, повышая уровень жизни людей.

Хосе Там (Jose Tam), президент китайско-перуанской торговой палаты, рассказал CGTN о важности перуанского мегапорта Чанкай, заявив, что порт станет «двигателем» для местной экономики.

Хуан Карлос Капунай (Juan Carlos Capunay), бывший исполнительный директор секретариата АТЭС и бывший посол Перу в Китае, также заявил, что порт будет играть важную роль в углублении двусторонних отношений и укреплении практического сотрудничества между Китаем и Перу.

Предприниматель Сьело Аугусто (Cielo Augusto) из Чанкая сказал, что с нетерпением ожидает создания первых уровней бизнеса, отметив, что такие отрасли, как сфера гостеприимства, также получат стимул за счет значительного притока людей из-за рубежа.

«Порт будет экономить время, повысит эффективность и откроет новые возможности для Перу», — сказала CGTN Карла Сантуйомарка (Karla Santuyomarca), гражданка Перу.

Около 78,3 % респондентов опроса перуанцев, проведенного агентством CGTN, заявили, что они поддерживают участие своей страны в инициативе BRI, которое включает порт Чанкай. Кроме того, 93,6 % респондентов выразили поддержку углубления практического сотрудничества в различных областях между Китаем, Перу и другими странами Латинской Америки.

С официальным открытием в четверг порт Чанкай должен обеспечить интеграцию всего Латиноамериканского региона в динамичную экономическую структуру Азиатско-Тихоокеанского региона, что значительно улучшит транспортные связи внутри континента и за его пределами.

Министр иностранных дел Перу Эльмер Шиалер Сальседо (Elmer Schialer Salcedo) сказал: «Тихий океан нас не разделяет, а соединяет», добавив, что порт Чанкай вдвое сократит время и стоимость перевозок между Южной Америкой и Азией.

Карлос Акино Акино Родригес (Carlos Aquino Aquino Rodriguez), профессор экономики стран Азии в Национальном университете Сан-Маркос, сказал, что порт имеет решающее значение для экономического развития и транспортных связей Азиатско-Тихоокеанского региона, а также может способствовать взаимной выгоде покупателей сырья, поставщиков промышленных товаров и инвесторов.

В глобальном опросе CGTN, посвященном Азиатско-Тихоокеанскому сотрудничеству, 93,7 % респондентов призвали все стороны в регионе достичь консенсуса и создать Азиатско-Тихоокеанское сообщество с общим будущим, характеризующееся открытостью и инклюзивностью, инновационным ростом, развитыми связями и взаимовыгодным сотрудничеством.