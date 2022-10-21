CGTN: Китай делает акцент на образовании, науке и технологиях и развитии талантов

Си Цзиньпин посвятил часть своего доклада на 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК) долгосрочной стратегии, направленной на развитие талантов.

Стратегия «Возрождение Китая с помощью науки и образования» была обнародована в 1995 году и обогащена новыми идеями, содержащимися в принятых с тех пор политических мерах.

«Образование, наука и технологии, а также человеческие ресурсы являются фундаментальными и стратегическими столпами для построения современной во всех отношениях социалистической страны», — заявил Си Цзиньпин.

Инновационная мощь

За последнее десятилетие Китай приложил беспрецедентные усилия для внедрения инноваций, и за это время появилось множество ярких примеров инновационной мощи страны: суперкомпьютеры мирового класса, отечественная космическая станция и глубоководный пилотируемый аппарат «Фендуже», который установил национальные рекорды дайвинга в глубочайшей части океана.

По словам заместителя министра науки и технологий Ли Мэна (Li Meng), за последние 10 лет научно-технический прогресс в Китае развивался быстрее, чем в любое другое десятилетие за всю историю. В настоящее время ежегодные расходы на исследования и разработки (НИОКР) в 2,7 раза превышают аналогичный показатель 2012 года.

Согласно опубликованным в прошлом месяце данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Китай поднялся на 11-е место в рейтинге Global Innovation Index 2022 с прошлогоднего 12-го места.

«Мы откроем новые области и новые сферы развития и будем неуклонно развивать новые движущие силы роста и новые сильные стороны», — заявил Си Цзиньпин.

Повышение качества образования

Инновации — это результат качественного образования талантливых специалистов. Си Цзиньпин заявил, что для развития образования, отвечающего ожиданиям народа, Китай «ускорит процесс создания высококачественной образовательной системы, стимулирует всестороннее развитие учащихся и будет способствовать обеспечению справедливости в образовании».

«Как профессор университета я могу сказать, что развитие талантов — это главное, потому что на самом деле ключевым элементом инноваций является талант», — заявил в комментариях для CGTN г-н Се Минъён (Xie MingYong), академик Китайской инженерной академии и делегат на съезде.

По данным Министерства образования, качество образования в Китае на всех уровнях приблизилось к средним показателям стран со средним и высоким уровнем дохода или превысило их, а качество обязательного школьного образования достигло средних показателей стран с высоким уровнем дохода.

В 2021 году на всех уровнях и во всех типах учебных заведений по всей стране насчитывалось 18,44 миллиона учителей, что на 26,2% больше, чем в 2012 году.