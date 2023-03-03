CGTN: Китай и Беларусь обязуются разработать новый план двусторонних отношений

После создания постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства в сентябре прошлого года Китай и Беларусь пообещали в среду, что обе страны продолжат развивать образцовые отношения партнерства в новую эпоху.

Соглашение было заключено в совместном заявлении, подписанном после переговоров между президентом Китая Си Цзиньпинем и прилетевшим президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине.

Главы двух государств подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве в таких областях, как экономика и торговля, промышленность, сельское хозяйство, таможня, наука и техника, здравоохранение, туризм и спорт и местные вопросы.

Китайско-Беларусская дружба «неразрывна»

Подчеркнув, что дружба между Беларусью и Китаем неразрывна, Си заявил, что обе стороны должны укреплять политическое взаимное доверие и оставаться «подлинными друзьями и хорошими партнерами».

По его словам, Китай высоко ценит твердую поддержку со стороны Беларуси законной позиции Китая по вопросам, касающимся Тайваня, Синьцзяна, Гонконга и прав человека.

Что касается укрепления двустороннего сотрудничества, то китайский лидер подчеркнул необходимость дальнейших усилий по расширению торгово-экономического сотрудничества, созданию индустриального парка Китая и Беларуси, совместному строительству «Пояса и пути» и дальнейшему строительству сетевого взаимодействия, включая грузовые поезда между Китаем и Европой.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова укреплять сотрудничество с Китаем в области науки и техники, промышленности, сельского хозяйства и туризма, продвигать строительство грузовых поездов Китай-Европа и индустриального парка, приветствовать китайские предприятия, вкладывающие средства в Беларусь и укреплять местные и культурные обмены.

Great Stone China-Belarus Industrial Park — крупнейший проект по привлечению инвестиций в Беларусь и знаменательный проект сотрудничества в рамках «Пояса и пути», который продвигали лично оба главы государств и высоко оценили оба правительства.

С тех пор как лидеры двух стран посетили индустриальный парк в мае 2015 г., развитие и строительство проекта продвинулись вперед, и были достигнуты плодотворные результаты.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, чистая прибыль предприятий индустриального парка составила 34,1 млн белорусских рублей ($13.51 млн) в 2022 году, что на 144% превышает аналогичный показатель предыдущего года.

В этом году исполняется 10 лет с момента появления инициативы «Пояс и путь». Беларусь, являющаяся важным транзитным центром экономического пояса Шелкового пути, стала одной из первых стран, откликнувшихся на эту инициативу и участвующих в ней.

По мере развития двусторонних связей Китая и Беларуси в последние годы наблюдаются бурные темпы роста объемов торговли. Статистические данные Главного таможенного управления Китая показывают, что объем двусторонней торговли превысил $5 млрд в 2022 году, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совместная защита международного равенства, справедливости

Что касается обеспечения мира и развития во всем мире, то Си заявил, что Китай высоко ценит поддержку Беларуси в рамках Global Development Initiative и Global Security Initiative.

Он также добавил, что Китай готов к укреплению координации и сотрудничества с Беларусью в Организации Объединенных Наций и других многосторонних платформах в целях совместного решения глобальных проблем и построения сообщества единой судьбы человечества.

Отметив, что Китай является одним из основных гарантов мира во всем мире, Лукашенко заявил, что Беларусь готова укреплять координацию с Китаем по основным международным и региональным вопросам и совместно взять на себя обязательство обеспечивать международную и региональную безопасность и стабильность.

Оба лидера также обменялись мнениями о кризисе в Украине и по другим вопросам.

Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису является последовательной и ясной, а Пекин опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса.

По его словам, соответствующие страны должны прекратить политизацию мировой экономики и превращение ее в орудие, а также делать вещи, способствующие перемирию, прекращению войны и мирному урегулированию кризиса.

Лукашенко заявил, что Беларусь полностью согласна с позицией и предложением Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, добавив, что они имеют большое значение для разрешения кризиса.

Китай опубликовал в пятницу документ, в котором излагается позиция страны по политическому урегулированию кризиса в Украине. В документе Китай предлагает решение кризиса, направленное как на устранение симптомов, так и коренных причин, подтверждая, что диалог и переговоры являются единственным возможным решением кризиса в Украине.