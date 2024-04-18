CGTN: Китай и Германия наблюдают рост устойчивости и жизнеспособности двусторонних связей

Недавнее исследование предпринимательской уверенности, опубликованное торговой палатой Германии в Китае, демонстрирует уверенность в перспективах китайско-германского торгово-экономического сотрудничества. Среди 566 опрошенных компаний, зарегистрированных в палате, 91 % выразили намерение продолжить свою деятельность в Китае, а более половины заявили, что планируют увеличить инвестиции на китайском рынке.

В прошлом году несколько крупных немецких компаний, включая Siemens, Mercedes-Benz, BASF, Volkswagen и BMW, продолжали наращивать инвестиции в Китай, дополнительно подчеркнув свою уверенность в китайском рынке.

«Сотрудничество между Китаем и Германией приносит пользу не только обеим сторонам, но и миру в целом», — заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, который находится с трехдневным официальным визитом в Китае.

Чем выше нестабильность в мире, тем больше обеим сторонам необходимо укреплять устойчивость и жизнеспособность своих отношений, сказал председатель Си, призвав к совместным усилиям, чтобы сохранять общее направление сотрудничества и развития растущих двусторонних связей.

Китайско-германское сотрудничество — это не «риск», а возможность

Господин Шольц посетил китайско-германское совместное предприятие Bosch Hydrogen Powertrain Systems (Chongqing) Co., Ltd. и оценил сборку силовых модулей на водородных топливных элементах, а также посетил инновационный центр немецкой компании Covestro в Азиатско-Тихоокеанском регионе во время поездки в китайские города Чунцин и Шанхай.

«Я впечатление тесным и прочным сотрудничеством между немецким и китайским бизнесом», — сказал он председателю Си.

Торгово-экономическое сотрудничество всегда играло жизненно важную роль в китайско-германских связях. Германия уделяет больше внимания расширению сотрудничества с Китаем в области инноваций, в частности в области транспортных средств на новых источниках энергии (NEV).

Благодаря этим усилиям Китай стал центром инноваций в области новых источников энергии, привлекая немецкие автомобильные компании для дальнейшего расширения их инвестиций в Китай.

В Пекине зарегистрировано новое совместное предприятие, учрежденное компаниями Mercedes-Benz Group China Ltd. и BMW Brilliance Automotive Ltd. 11 апреля компания Volkswagen Group China объявила, что инвестирует 2,5 млрд евро (около 2,68 млрд долларов США) в расширение своего инновационного центра в городе Хэфэй, в провинции Аньхой на востоке Китая, чтобы ускорить инновации в Китае.

Взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Германией — это не «риск», а гарантия стабильных двусторонних отношений и возможность на будущее, сказал господин Шольц председателю Си.

Отметив, что обе страны, Китай и Германия, являются индустриальными странами и поддерживают свободную торговлю и экономическую глобализацию, председатель Си сказал, что для двух стран важно сохранять бдительность в отношении роста протекционизма, занять объективную и диалектическую позицию по вопросу производственных мощностей, основанную на рыночных и глобальных взглядах и опирающуюся на законы экономики, а также прилагать больше усилий для обсуждения вопросов сотрудничества.

Прочное и устойчивое развитие двусторонних связей

В этом году исполняется 10 лет со дня установления всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

Консолидация и развитие этих отношений имеет значение, выходящее за рамки двусторонних отношений и оказывающее серьезное влияние на евразийский континент и весь мир, отметил Си Цзиньпин.

Объем двусторонней торговли составил 253,1 млрд евро в 2023 году, в котором Китай восьмой год подряд сохраняет место ведущего торгового партнера Германии.

В июне прошлого года две страны провели седьмую китайско-германскую межправительственную консультацию, договорившись о расширении сотрудничества в областях борьбы с изменением климата, инноваций, передового производства и профессионального образования.

Стороны провели третий китайско-германский финансовый диалог на высоком уровне во Франкфурте в октябре прошлого года, достигнув 25 соглашений о сотрудничестве. 11 апреля 2024 года в Пекине состоялся Форум китайско-германского диалога по финансовому сотрудничеству, посвященный углублению финансового сотрудничества для достижения более взаимовыгодных результатов.

«Пока обе стороны поддерживают взаимное уважение, ищут точки соприкосновения, сохраняя свои различия, расширяют обмены и взаимное обучение, а также стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, китайско-германские отношения будут сохранять прочный и устойчивый рост», — сказал председатель Си.