CGTN: Китай и Индонезия обязались развивать сообщество с общим будущим

В начале этого месяца на главной линии индонезийской высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг начались работы по прокладке балластированных путей, что стало важным шагом в реализации знакового проекта «Один пояс и один путь» (ОПОП) и сигнализировало о взаимовыгодном сотрудничестве между Китаем и Индонезией.

Эта железнодорожная дорога с проектной скоростью 350 километров в час, построенная с использованием китайских технологий, сократит поездку между Джакартой и Бандунгом, четвертым по величине городом страны, с более чем трех часов до примерно 40 минут.

Во вторник, во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Пекине, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что основные проекты двустороннего сотрудничества, включая проект высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг, будут беспрепятственно развиваться. В свою очередь г-н Видодо назвал проект высокоскоростной железной дороги еще одной вехой в развитии двусторонней дружбы.

Под стратегическим руководством двух глав государств Китай и Индонезия определили направление построения китайско-индонезийского сообщества с общим будущим и выработали новую модель двусторонних отношений с использованием «четырехколесной движущей силы» политического, экономического, культурного и морского сотрудничества.

«Китай и Индонезия находятся на одинаковых этапах развития, имеют схожие интересы, следуют аналогичным принципам и путям развития и разделяют тесно связанное будущее», — заявил Си Цзиньпин, добавив, что построение китайско-индонезийского сообщества с общим будущим является общим чаянием и ожиданиями обоих народов.

Он добавил, что прочные китайско-индонезийские отношения не только отвечают долгосрочным общим интересам обеих стран, но и оказывают позитивное и далеко идущее воздействие на региональном и глобальном уровнях.

Президент Видодо — первый глава иностранного государства, посетивший Китай после зимних Олимпийских игр в Пекине. Китай является первой остановкой в его первой поездки в Восточную Азию после пандемии.

Устойчивые и динамичные связи

Несмотря на вспышки COVID-19 и растущую неопределенность, Китай и Индонезия видят неуклонный рост своего сотрудничества и готовы к дальнейшему углублению этого всеобъемлющего стратегического партнерства.

Как отметил Си Цзиньпин на встрече, в последние годы двусторонние отношения демонстрируют большую стойкость и жизнеспособность. В 2021 году Китай оставался крупнейшим торговым партнером Индонезии. По данным таможенной статистики Китая, объем торговли между двумя сторонами оценивался в 124,3 млрд долларов, увеличившись на 58,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные проекты сотрудничества, включая проект высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг, программу создания парков двух стран и региональные комплексные экономические коридоры, отражают высокую степень синергии между ОПОП и национальной стратегией Индонезии. Таким образом, проекты сотрудничества принесут взаимовыгодные результаты в деле восстановления экономики страны и региона в целом.

Сотрудничество в области вакцинации также стало новым ключевым аспектом двусторонних отношений между двумя странами, поскольку Китай активно поддерживает Индонезию в создании центра по производству вакцин против COVID-19. Этот центр, в свою очередь, будет способствовать развертыванию вакцинации в Юго-Восточной Азии.

Отметив, что эти две страны являются примером того, как крупные развивающиеся страны стремятся к укреплению на основе единства и взаимовыгодного сотрудничества, Си Цзиньпин также сообщил г-ну Видодо, что китайская сторона готова к расширению сотрудничества с Индонезией, в частности в сфере цифровой экономики и экологически безопасного развития.

Вклад Азии в глобальное управление

Начиная с июня в странах Азии, включая Китай и Индонезию, запланировано проведение ряда глобальных или региональных экономических форумов высокого уровня, что знаменует рост азиатского влияния в глобальном управлении.

Во вторник председатель КНР призвал обе страны к солидарности, выполнению обязанностей крупнейших развивающихся стран, соблюдению принципов подлинной многосторонности, поддержанию открытого регионализма и содействию развитию восточной мудрости и вклада Азии в развитие глобального управления.

В июне Китай принимал саммит Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС). В ноябре в Индонезии запланирован Саммит «Большой двадцатки», в Камбодже состоится саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и связанные с ним встречи на высшем уровне, а в Таиланде состоится встреча лидеров экономик стран АТЭС.

Столкнувшись с неспокойной международной ситуацией, международное сообщество ожидает, что Азия, крупнейшая континентальная экономика, на которую приходится около 40% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), будет играть ведущую роль в содействии миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.

Сталкиваясь с беспрецедентными изменениями в мире, Китай выдвинул Глобальную инициативу в области развития и Глобальную инициативу по безопасности, которые способствовали реализации стремления Китая к созданию более справедливой и разумной системы глобального управления и получили широкую поддержку и отклик со стороны международного сообщества, особенно азиатских стран.

Президенты двух стран также обменялись мнениями по украинскому кризису. Они разделяют мнение о том, что международное сообщество должно создать условия для мирных переговоров, играть конструктивную роль в деэскалации ситуации в Украине и стабилизации мирового экономического порядка, а также совместно работать над поддержанием с трудом достигнутого мира и стабильности в регионе.