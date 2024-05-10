CGTN: Китай и Сербия продолжают углублять сотрудничество

Недавно ответ председателя КНР Си Цзиньпина взволновал и вдохновил рабочих Смедеревского металлургического комбината HBIS в Сербии. Отвечая на их предыдущее письмо, г-н Си призвал их внести новый вклад в китайско-сербскую дружбу.

Тридцать сербских рабочих сталелитейного завода написали письмо Си Цзиньпину, объясняя недавние события на заводе и выражая благодарность за поддержку в возрождении культового завода.

Основанный в 1913 году в городе Смедерево сталелитейный завод когда-то считался «гордостью Сербии». Однако с конца 1990-х завод был на грани закрытия, пока в 2016 году не появились китайские инвестиции. В том же году г-н Си посетил завод и встретился с рабочими.

Благодаря китайским передовым технологиям и системам управления завод стал прибыльным и вошел в тройку крупнейших экспортеров Сербии.

Г-н Си прибыл в Белград во вторник со своим вторым государственным визитом в Сербию, в связи с чем возлагаются большие надежды на обогащение и укрепление железной дружбы между двумя народами.

В своей статье, опубликованной во вторник в сербских СМИ, г-н Си сказал, что Китай и Сербия останутся настоящими друзьями и хорошими партнерами независимо от меняющегося международного ландшафта.

«Наша железная дружба постоянно укрепляется, служа примером взаимоотношению между государствами и народами», — говорит г-н Си в статье.

Си Цзиньпин отметил в статье, что обе страны должны способствовать многоплановым обменам между людьми и культурным обменам и диверсифицировать сотрудничество на различных уровнях ниже государственного.

«Мы должны с пользой использовать эффект сочетания взаимного освобождения от визовых требований и прямых рейсов, а также наши соответствующие культурные центры для развития сотрудничества в области образования, спорта, культуры и туризма», — сказал г-н Си, добавив, что необходимо создавать больше возможностей для молодежи, чтобы китайско-сербская дружба могла передаваться из поколения в поколение.

Сербия является первым партнером Китая по свободной торговле в Центральной и Восточной Европе. В 2023 году Китай стал крупнейшим источником иностранных инвестиций Сербии и ее вторым по величине торговым партнером. Сербский мед, красное вино, говядина, баранина и другая сельскохозяйственная продукция приобрели популярность у китайских потребителей.

«Наше процветающее сотрудничество в области развития торгово-экономических отношений, промышленных цепочек и инфраструктуры придает мощный импульс соответствующему процессу нашей модернизации», — сказал г-н Си в статье.

Председатель КНР сказал, что две страны должны продолжать раскрывать потенциал взаимовыгодного сотрудничества, выполнить среднесрочный план сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь» и разрабатывать больше флагманских проектов.

«Мы должны расширять сотрудничество в области технологических инноваций, передового производства, экологичной энергетики, цифровой экономики, искусственного интеллекта и других новейших областей», — сказал он.

В письменной речи по прибытии в сербскую столицу Белград г-н Си отметил, что с нетерпением ожидает детального обмена мнениями с президентом Сербии Александром Вучичем по двусторонним отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Я уверен, что этот визит будет плодотворным и откроет новую главу китайско-сербских отношений», — сказал г-н Си в своей речи.