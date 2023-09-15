CGTN: Китай и Венесуэла вступают в новую эру двусторонних отношений

«Мы готовы к историческому визиту, направленному на укрепление связей сотрудничества и построение новой мировой геополитики», — написал в последний раз в социальных сетях президент Венесуэлы Николас Мадуро. В пятницу, когда он приземлился в южно-китайском городе Шэньчжэнь, это первая остановка в его поездке в Китай с 8 по 14 сентября.

В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин в среду приветствовал пятый визит президента Мадуро в Китай и призвал обе стороны добиваться более плодотворного стратегического сотрудничества между Китаем и Венесуэлой, приносить больше пользы народам двух стран и привносить больше позитивной энергии в мир и развитие во всем мире.

Оба лидера в среду объявили о повышении отношений Китая и Венесуэлы до уровня всепогодного стратегического партнерства в преддверии 50-летия дипломатических отношений между двумя странами в следующем году.

Добрые друзья, партнеры

В ходе встречи Си подчеркнул, что Китай и Венесуэла являются хорошими друзьями, которые доверяют друг другу, а также добрые партнеры в интересах общего развития.

Он заявил Мадуро, что Китай рассматривает отношения с Венесуэлой с долгосрочной стратегической точки зрения и, как всегда, будет поддерживать Каракас в защите национального суверенитета и противодействии внешнему вмешательству.

14 сентября 2018 года Китай и Венесуэла подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь» (BRI). Двустороннее сотрудничество протекает гладко в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура и высокие технологии.

Китай является основным торговым партнером Венесуэлы. Согласно таможенным данным, в первой половине года объем двусторонней торговли вырос на 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,92 $ млрд.

В июле Венесуэла официально присоединилась к возглавляемой Китаем Международной лунной исследовательской станции (ILRS). В среду председатель Си также поздравил Венесуэлу с тем, что он стал первой страной в Латинской Америке, присоединившейся к этому проекту.

После переговоров оба лидера также подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих такие области, как совместное строительство ОПОП, экономика и торговля, образование, туризм, наука и техника, здравоохранение, аэрокосмическая промышленность и гражданская авиация.

Постановка примера сотрудничества Юг-Юг

Отвечая на вопрос о причине выбора Шэньчжэня в качестве первой остановки своей поездки, Мадуро ранее ответил журналистам, что его страна стремится использовать опыт развития Шэньчжэня, одной из первых особых экономических зон Китая, которая была в авангарде реформ Китая и политика открытости.

Во время встречи с Мадуро президент Си говорил о реформах и открытости Китая, особенно о развитии специальных экономических зон.

Он сказал, что Китай поддерживает Венесуэлу в создании специальных экономических зон и поделится соответствующим опытом, чтобы помочь ее национальному развитию.

Китай готов работать с Венесуэлой, чтобы твердо поддерживать друг друга в поиске пути развития, соответствующего их национальным условиям, и укреплять партийные и национальные управленческие обмены, подчеркнул Си Цзиньпин.

Мадуро назвал отношения между Венесуэлой и Китаем образцовыми международными отношениями на Глобальном Юге.

Он добавил, что народ Венесуэлы выражает свою искреннюю признательность Китаю за его бесценную поддержку и помощь в то время, когда Венесуэла страдала от многочисленных трудностей, вызванных незаконными односторонними санкциями и пандемией COVID-19.

Будучи членом Глобального Юга, Китай твердо поддерживает сотрудничество Юг-Юг и настаивает на том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь другим развивающимся странам достичь общего развития.

Глобальная инициатива по развитию (ГИР), предложенная Президентом Си, в настоящее время включает более 200 проектов сотрудничества. Китайский лидер также только что объявил о создании специального фонда размером 10 млрд долларов, предназначенного для реализации проекта ГИР на саммите БРИКС в августе.

Кроме того, Китай создал Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг при общем объеме финансирования 4 $ млрд.