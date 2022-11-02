CGTN: Китай и Вьетнам наметили курс двусторонних отношений 

Китай принял с визитом первого иностранного лидера, посетившего страну после завершения 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) — Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуена Фу Чонга (Nguyen Phu Trong).

По приглашению Си Цзиньпина, Генерального секретаря Центрального комитета КПК и председателя КНР, г-н Чонг находится в Китае с официальный визитом с 30 октября.

В ходе переговоров в понедельник оба лидера пообещали приложить совместные усилия, чтобы вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Вьетнамом в новую эпоху на новый уровень.

Визит в доказательство крепкой дружбы

Отметив, что Чонг стал первым иностранным лидером, с которым он встретился после проведения 20-го Всекитайского съезда КПК, и что для того это первая зарубежная поездка после проведения 13-го Всевьетнамского съезда КПВ, Си Цзиньпин заявил, что этот визит в полной мере демонстрирует огромное значение, которое обе стороны придают развитию отношений между двумя странами и двумя партиями.

Си Цзиньпин также вручил г-ну Чонгу медаль дружбы Китайской Народной Республики (КНР), заявив, что она символизирует глубокую дружбу «товарищей и братьев» между Китаем и Вьетнамом.

Эта награда вручается за вклад в модернизацию Китая, содействие международным обменам и защиту мира во всем мире.

Г-н Чонг заявил, что он выполнил свое обещание Си Цзиньпину посетить Китай в рамках своего первого международного визита после переизбрания на пост Генерального секретаря КПВ в январе 2021 года.

В ноябре 2017 года Си Цзиньпин выбрал Вьетнам для своей первой зарубежной поездки после 19-го Всекитайского съезда КПК.

Вьетнамское информационное агентство сообщило, что поездка Чонга является ответным визитом, цель которого — «подтвердить последовательную политику Вьетнама, в которой отношения с Китаем имеют первостепенное значение»‎.

Визит, определяющий курс двусторонних отношений

Оба лидера договорились и дальше развивать социалистическую модернизацию, согласовывать стратегии развития и развивать сотрудничество в различных областях, таких как медицина и здравоохранение, экологичное развитие, цифровая экономика и борьба с изменением климата.

Си Цзиньпин заявил, что для дела социализма и китайско-вьетнамских отношений первостепенное значение имеет правильный политический курс.

Подчеркнув, что обе стороны должны укреплять социалистический экономический фундамент, он заявил, что Китай готов координировать свои стратегии развития с Вьетнамом.

По словам Си Цзиньпина, Китай рассматривает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в качестве приоритета в своей дипломатии добрососедства и одного из ключевых регионов для результативного сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и придает большое значение роли Вьетнама в АСЕАН.

Г-н Чонг заявил, что Вьетнам готов к координации дальнейших шагов в рамках инициатив «Два коридора и один экономический круг» и «Один пояс, один путь» (ОПОП).

Несмотря на последствия пандемии COVID-19 и геополитических потрясений в мире, Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Китая в рамках АСЕАН и шестым по величине в мировом масштабе, а объем двусторонней торговли между двумя странами в 2021 году превысил 230 млрд долларов.

В июле Китай и Вьетнам договорились и далее координировать стратегии развития и расширять сотрудничество в рамках ОПОП и плана «Два коридора и один экономический круг».

План «Два коридора и один экономический круг» — это инициатива, направленная на активизацию регионального экономического сотрудничества между Китаем и Вьетнамом. Она распространяется на несколько районов на юге и юго-западе Китая и на севере Вьетнама.

В ходе переговоров г-н Чонг также подчеркнул, что его страна твердо придерживается политики одного Китая, решительно выступает против любой формы сепаратистской деятельности во имя «независимости Тайваня», и не будет развивать никаких официальных отношений с Тайванем.

По его словам, Вьетнам не разрешает ни одной стране создавать военные базы на своей территории, не участвует ни в к каких военных союзах, не применяет силу ни против одной страны и не объединяется ни с одной страной против другой.

После переговоров оба лидера присутствовали на подписании документов о сотрудничестве в таких областях, как политические партии, экономика и торговля, охрана окружающей среды, культура и туризм, правосудие, таможня и местные вопросы.