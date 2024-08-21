CGTN: Китай и Вьетнам вновь заявляют о решимости строить сообщество единой судьбы

Когда в 2017 году было открыто грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и Вьетнамом с пунктом отправления в Гуанси-Чжуанском (Guangxi Zhuang) автономном округе на юге Китая, на этой линии ежемесячно курсировало менее пяти поездов. А в прошлом месяце по этому маршруту был перевезен рекордный объем контейнерных грузов — 1.922 TEU (единиц 20-футового эквивалента, ДФЭ), что превысило общий объем перевозок за первый квартал 2024 года.

«Я занимаюсь трансграничной торговлей с перевозкой грузов по железной дороге уже пять лет. По моим ощущениям, экономические и торговые обмены между Китаем и Вьетнамом заметно активизировались в этом году», — говорит Ян Бо (Yang Bo), директор по логистике грузовой компании в Гуанси.

Китай готов работать с Вьетнамом над ускорением «жесткого сопряжения» железнодорожной и скоростной автотранспортной сети и портовой инфраструктуры, над улучшением «мягкого подключения» «умной таможни» и совместным созданием безопасной и стабильной промышленной цепочки и цепочки поставок, как отметил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping).

Си Цзиньпин, который одновременно является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), заявил об этом во время переговоров с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и президентом Вьетнама То Ламом (To Lam) в Доме народных собраний в Пекине.

Си Цзиньпин подчеркнул, что на критическом этапе национального развития и возрождения Китай и Вьетнам должны, руководствуясь концепцией построения сообщества единой судьбы, консолидировать модель развития, включающую шесть аспектов: повышение уровня взаимного политического доверия, упрочение сотрудничества в сфере безопасности, углубление практического взаимодействия, укрепление общественной поддержки, совершенствование многосторонней координации и кооперации, а также улучшение механизма изучения и урегулирования разногласий.

То Лам заявил, что его партия и правительство будут, в соответствии с шестью основными целями, углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Китаем и продвигать строительство сообщества единой судьбы, которое имеет стратегическое значение для двух стран.

Китай и Вьетнам объявили о намерении создать сообщество единой судьбы в декабре 2023 года.

То Лам совершает трехдневный государственный визит в Китай — свою первую зарубежную поездку после вступления в должность генерального секретаря Центрального комитета КПВ ранее в этом месяце.

По мнению Си Цзиньпина, этот факт в полной мере отражает огромное значение, которое То Лам придает отношениям между двумя партиями и двумя странами, а также высокий уровень и стратегический характер китайско-вьетнамских отношений.

Си Цзиньпин отметил, что отношения, складывающиеся из поколения в поколение между двумя партиями, столь же глубоки, как отношения между «соратниками и братьями».

Си Цзиньпин выразил намерение Китая поддерживать с Вьетнамом тесные стратегические связи и обмены на высоком уровне, твердо придерживаться принципа взаимной поддержки и активно изучать пути расширения синергии между инициативой «Пояс и путь» и курсом «Два коридора и один экономический круг».

Китай остается главным торговым партнером Вьетнама на протяжении многих лет, а Вьетнам является главным торговым партнером Китая в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и четвертым по величине торговым партнером Китая в мире, сообщило Министерство коммерции КНР в ноябре 2023 года.

По информации посольства КНР во Вьетнаме со ссылкой на местные СМИ, в первой половине этого года товарооборот между Вьетнамом и Китаем достиг высоких показателей, составив 95 млрд долларов. Если эта тенденция сохранится и во втором полугодии, объем двусторонней торговли за весь год может достичь 200 млрд долларов, говорится в сообщении.

Во время переговоров с То Ламом в понедельник Си Цзиньпин подтвердил, что Китай считает Вьетнам приоритетом в своей дипломатии добрососедства и поддерживает его усилия по сохранению лидерства КПВ, продвижению страны по социалистическому пути развития, отвечающему ее национальным условиям, и углублению курса на реформы, открытость и социалистическую модернизацию.

То Лам, в свою очередь, отметил, что выбор Китая для первого зарубежного визита в качестве генерального секретаря ЦК КПВ и президента Вьетнама свидетельствует о том, что его партия и правительство всегда высоко ценили развитие отношений с Китаем и считали Китай своим стратегическим партнером и главным приоритетом внешней политики.

В ближайшие десятилетия китайско-вьетнамские отношения станут примером новой модели сотрудничества между двумя социалистическими странами, оказавшимися перед лицом проблем и задач модернизации в силу схожей исторической траектории развития и аналогичного международного окружения, говорится в комментарии Гао Лэя (Gao Lei) и Ся Лу (Xia Lu), обозревателей CGTN.

По итогам переговоров Си Цзиньпина и То Лама был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве в области партийных школ, средств коммуникации, промышленности, финансов, таможенного контроля и карантина, жизнеобеспечения населения, здравоохранения, информационных агентств и СМИ, обменов на субнациональном уровне и в других сферах.

В ходе визита высшего вьетнамского лидера, который завершится во вторник, стороны также опубликуют совместное заявление о дальнейшем развитии их всеобъемлющего стратегического партнерства и содействии созданию китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение.

Визит придаст новый импульс сотрудничеству между Вьетнамом и Китаем в таких областях, как политика, безопасность, экономика, общество и обмены между людьми, сказал в интервью China Media Group Нгуен Ван Тхо (Nguyen Van Tho), заместитель председателя Общества вьетнамско-китайской дружбы и бывший посол Вьетнама в КНР.

«Одновременно наши страны укрепляют обмены и сотрудничество по международным и региональным вопросам, что будет играть активную роль в поддержании регионального мира и стабильности», — отметил Тхо.