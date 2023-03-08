CGTN: Китай нацелен на высококачественное развитие частной экономики

Будучи важной частью экономического развития Китая, частный сектор обеспечивает более 60 процентов валового внутреннего продукта (ВВП), более 50 процентов общего объема налоговых поступлений и более 80 процентов городской занятости, а также более 70 процентов технологических инноваций и 90 процентов рыночных субъектов в Китае, согласно Государственному комитету по развитию и реформам.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник вновь подтвердил поддержку страной частного сектора и настоятельно призвал к надлежащему руководству в целях его здорового и высококачественного развития.

Си Цзиньпин сделал это заявление во время посещения национальных политических советников из Ассоциации демократического национального строительства Китая и Всекитайской федерации промышленности и коммерции, которые присутствуют на первой сессии 14-го созыва Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК).

Он присоединился к их совместному групповому собранию и выслушал их замечания и предложения.

Содействие развитию частной экономики с помощью различных мер

По словам Си Цзиньпина, необходимы усилия по улучшению условий для развития частных предприятий, устранению институциональных препятствий, мешающих им участвовать в честной рыночной конкуренции, а также защиты прав собственности частных предприятий и прав и интересов предпринимателей в соответствии с законом.

Он подчеркнул важность равного отношения к государственным и частным предприятиям, призвав приложить усилия для поощрения и поддержки роста частной экономики и предприятий в целях повышения рыночных ожиданий и доверия.

Он добавил, что высококачественное развитие предъявляет более высокие требования к развитию частной экономики.

Он отметил, что частные предприятия должны следовать новой философии развития и глубоко понимать недостатки и проблемы в развитии частной экономики.

Он добавил, что частные предприятия должны изменить модель развития, скорректировать структуру промышленности, изменить движущую силу роста и сознательно идти по пути высококачественного развития.

Подчеркнув, что китайская модернизация является модернизацией общего процветания для всех, он заявил, что как государственные, так и частные предприятия являются важными силами, способствующими общему процветанию, и должны нести социальную ответственность за содействие общему процветанию.

Значительные достижения в борьбе с проблемами

По словам Си Цзиньпина, 2022 год стал чрезвычайно важным и критическим в истории партии и страны.

«Мы полностью, точно и всесторонне реализовали новую философию развития, приложили усилия для создания новой модели развития и обеспечения высококачественного развития», — заявил он.

По словам Си Цзиньпина, глобальная инфляция достигла самого высокого уровня за более чем 40 лет, общий уровень цен в Китае оставался стабильным, а экономика выросла на 3 процента за весь год, что является высоким показателем среди крупнейших экономик мира.

Отметив, что пять лет, прошедших после 19-го съезда КПК, были «чрезвычайно необычными и экстраординарными», он заявил, что внешняя среда для развития Китая быстро меняется, происходит рост неопределенных и непредсказуемых факторов.

В частности, он добавил, что западные страны, возглавляемые Соединенными Штатами, провели всестороннее сдерживание и подавление, что создало беспрецедентные и серьезные проблемы для развития Китая.

Успехи были достигнуты, что, по его словам, видно на таких примерах, как рост ВВП Китая в среднем на 5,2 процента в год, победа в борьбе с нищетой в установленные сроки и завершение строительства среднезажиточного общества во всех отношениях.

В преддверии Международного женского дня от имени Центрального Комитета КПК Си Цзиньпин также передал приветствия и искренние пожелания женщинам-депутатам Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и женщинам-членам Всекитайского комитета НПКСК 14-го созыва, а также женщинам, работающим на Двух сессиях, и женщинам всех этнических групп из всех слоев общества на материковой части Китая, в специальных административных регионах Гонконг и Макао и в регионе Тайвань, а также всем соотечественницам за рубежом.