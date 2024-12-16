CGTN: Китай разрабатывает экономические планы на 2025 год, обещая более активную макрополитику 

В Пекине прошла привлекшая внимание Центральная экономическая рабочая конференция, на которой лидеры Китая определили приоритеты экономической работы на 2025 год.

На ежегодной конференции с важной речью выступил Си Цзиньпин, Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР и Председатель ЦВС КНР.

По словам участников встречи, несмотря на «сложную и тяжелую ситуацию растущего внешнего давления и возрастающих внутренних трудностей», Китай обеспечил общую стабильность и устойчивый рост экономики, а также ожидается, что основные цели и задачи экономического и социального развития в 2024 году будут выполнены.

Было подчеркнуто, что Китаю необходимо применить более активную макрополитику, расширить внутренний спрос и содействовать комплексному развитию научно-технических и промышленных инноваций, чтобы эффективно проводить экономическую работу в 2025 году.

Кроме того, на встрече было сказано, что необходимо приложить усилия для обеспечения устойчивого развития рынка недвижимости и фондового рынка, защиты ключевых областей от рисков и внешних шоков, а также для стабилизации ожиданий и стимулирования жизненной силы, чтобы способствовать устойчивому экономическому восстановлению.

По итогам встречи Китай также примет «более активную» фискальную политику, включая увеличение доли дефицита и выпуска сверхдлинных специальных казначейских облигаций, а также облигаций специального назначения местного самоуправления.

Соотношение государственного долга Китая к ВВП по данным Министерства финансов в конце 2023 года составляло 67,5 %, что намного ниже среднего показателя 118,2 % среди членов G20 и 123,4 % среди стран G7 по оценке Международного валютного фонда (МВФ). Бюджетный дефицит Китая уже давно составляет менее 3 %, что значительно ниже показателя других крупных экономик.

Министр финансов Лан Фоан (Lan Fo’an) в октябре сказал, что с учетом низкого соотношения собственных и заемных государственных средств центральный бюджете Китая имеет возможности для наращивания заимствований и увеличения дефицита.

Согласно заявлению Центральной экономической рабочей конференции, Китай примет «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику и снизит норму обязательных резервов, а также процентные ставки, когда это будет необходимо для обеспечения достаточной ликвидности.

Это первый переход страны от «бережливой» к «умеренно мягкой» денежно-кредитной политике с 2011 года.

С начала 2024 года Народный банк Китая (центральный банк) сокращал норму обязательных резервов для финансовых учреждений дважды, в общей сложности на 1 процентный пункт, высвободив примерно 2 трлн юаней (около 274,8 млрд долларов США) долгосрочной ликвидности.

Центральная экономическая рабочая конференция определила приоритеты экономической работы на 2025 год по девяти аспектам: от стимулирования потребления и развития новых качественных производительных сил до профилактики и устранения рисков в ключевых областях, закрепления достижений в борьбе с бедностью и стимулирования экологичного развития.

На встрече была подчеркнута необходимость энергичного наращивания потребления, повышения эффективности инвестиций и расширения внутреннего спроса по всем направлениям.

Китай остается одним из крупнейших рынков мира. По данным Национального бюро статистики с января по октябрь текущего года общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае приблизился к 40 трлн юаней, в то время как общий объем прошлого года превысил 47 трлн юаней.

Национальная программа, направленная на развитие обмена старых потребительских товаров с доплатой, обнародованная в марте, продемонстрировала нераскрытые возможности внутреннего спроса Китая. К программе были привлечены более 30 миллионов участников, а общий объем продаж составил более 400 млрд юаней.

Двухдневная встреча также призвала к дальнейшим усилиям по расширению открытости на высоком уровне и обеспечению устойчивого роста внешней торговли и иностранных инвестиций.

«Развитие Китая является открытым и инклюзивным», — сказал Си Цзиньпин на встрече с лидерами крупных международных экономических организаций, включая МВФ, в Пекине во вторник, за день до начала ежегодной конференции.

Си Цзиньпин сказал лидерам в Большом зале народных собраний, что Китай внедрит новые системы для повышения уровня открытости экономики, предоставит больше возможностей для развития других стран и поделится с миром дополнительными выгодами развития.

С 1 декабря Китай предоставил нулевой тарифный режим для 100 % тарифных позиций всем наименее развитым странам, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения.

Лю Далян (Lyu Daliang), чиновник Главного таможенного управления Китая, сказал, что это поможет выводу большего количества продуктов из таких стран на китайский рынок, давая им дополнительные возможности и стимулируя развитие.