Жители Гаваны надеются на то, что саммит «Группа 77 (G77) плюс Китай» станет движущей силой тесного сотрудничества между развивающимися странами.

«Развивающимся странам необходимо развиваться, бороться с нищетой и решать другие затрагивающие их проблемы», – сказал архитектор Эдди Регейро (Eddy Regueiro) в интервью CGTN в преддверии мероприятия, которое проходило в пятницу и субботу в кубинской столице.

«Надеюсь, что саммит сосредоточит свое внимание на способах достижения устойчивого развития с использованием науки и техники для поиска более инновационных путей развития развивающихся стран», – отметила студент социологии Саманта Росс (Samantha Ross).

Их ожидания совпали с принятой в субботу Гаванской декларацией, в которой подчеркивается роль науки и техники, а также содержится призыв к созданию открытой, справедливой, инклюзивной и недискриминационной среды для научно-технического развития.

Состоящая из 134 развивающихся стран, G77 завершила саммит в Гаване 16 сентября, объявив эту дату Днем науки, технологий и инноваций на Глобальном Юге.

Устранение цифрового разрыва

В ходе саммита Ли Си (Li Xi), специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина и член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), призвал все страны в равной мере пользоваться цифровыми дивидендами, заявив, что ни одна развивающаяся страна не должна оставаться в стороне от развития новых технологий и отраслей.

Выступая на 17-м саммите «Большой двадцатки» на острове Бали (Индонезия) в ноябре 2022 г., Си Цзиньпин подчеркнул важность преодоления цифрового разрыва, отметив, что страны должны совместно содействовать расширению возможностей сетевого взаимодействия в эпоху цифровых технологий и принимать эффективные меры по распространению цифровой грамотности и навыков для всех.

По словам китайского лидера, чрезвычайно важно помогать развивающимся странам и группам населения, которые находятся в неблагоприятной ситуации, адаптироваться к цифровой трансформации, а также стремиться к преодолению цифрового разрыва.

В марте помощник министра торговли Чэнь Чуньцзян (Chen Chunjiang) сообщил, что для преодоления цифрового разрыва Китай создал механизм сотрудничества «Цифровой Шелковый путь» с 17 странами и усовершенствованный механизм двустороннего сотрудничества Silk Road E-commerce («Шелковый путь – Электронная коммерция») с 29 странами.

Выступая на саммите, председатель Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани (Azali Assoumani) высоко оценили усилия Китая по содействию глобальному экономическому развитию путем цифрового сотрудничества, заявив, что цифровое сотрудничество является важной частью инициативы «Один пояс и один путь».

Содействие сотрудничеству Юг-Юг

Ли Си (Li Xi) также подчеркнул, что взаимодействие в рамках кооперации Юг-Юг всегда являлось одним из главных приоритетов Китая в сотрудничестве с другими странами.

«Китай — крупнейшая развивающаяся страна в мире. Независимо от того, на какой стадии развития он находится, Китай всегда будет частью развивающегося мира и членом Глобального Юга», – заявил он.

В августе на саммите BRICS-Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue (БРИКС-Африка и БРИКС Плюс) в Йоханнесбурге, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о том, что Китай учредил Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг с общим объемом финансирования 4 млрд долларов США, а китайские финансовые учреждения в скором времени создадут специальный фонд в размере 10 млрд долларов США, предназначенный для реализации Global Development Initiative (GDI) (Инициатива глобального развития).

Премьер-министр Джибути Абдулкадер Камил Мохамед (Abdoulkader Kamil Mohamed) отметил, что сотрудничество в рамках кооперации Юг-Юг является важным способом укрепления солидарности. Он также высоко оценил GDI, так как в ходе саммита компания добилась хороших результатов в области сотрудничества на Глобальном Юге.

«Когда братья придерживаются единого мнения, своей общей силой они могут разрезать металл», – цитирует китайскую пословицу Ли Си (Li Xi), настоятельно призывая членов G77 и Китай развивать сотрудничество в таких областях, как продовольственная безопасность, борьба с нищетой, индустриализация, экологически чистое развитие, цифровые технологии и искусственный интеллект.

Глобальная реформа управления

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш (Antonio Guterres) в пятницу призвал членов G77 и Китай отстаивать многостороннюю систему, основанную на равенстве, и обеспечивающую защиту интересов всего человечества, а не только привилегированных.

Наука, технологии и инновации могут способствовать солидарности и решению общих проблем, однако сегодня «они часто усугубляют неравенство и усиливают разногласия», – отметил Антониу Гутерриш.

В среду Министерство иностранных дел Китая опубликовало предложение по реформе и развитию глобального управления, в котором излагаются позиции и предложения Китая по ключевым аспектам глобального управления.

Что касается научного развития, Китай подчеркнул, что научно-технические достижения должны приносить пользу всему человечеству, а не становиться средством ограничения и сдерживания развития других стран.

В предложении подчеркивается, что развивающиеся страны должны в полной мере пользоваться правом на использование достижений науки и техники в мирных целях для содействия реализации целей устойчивого развития и эффективного реагирования на угрозы безопасности, создаваемые научно-техническим развитием.

В документе также отмечается, что Китай будет расширять международный обмен и сотрудничество в области науки и техники, проявляя большую открытость, работая с другими странами над созданием открытой, справедливой, равноправной и недискриминационной среды для развития науки и техники, а также содействовать получению взаимных выгод.