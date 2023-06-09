CGTN: Китай уделяет особое внимание экологически чистому развитию и этническому единству

В ходе своей первой поездки в автономный регион после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре прошлого года Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, с понедельника по четверг инспектировал автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая.

Во время ознакомительной поездки Си Цзиньпин, который также является президентом Китая и председателем Центрального военного совета, призвал регион придерживаться своей стратегической позиции и продолжать экологически чистое развитие, уделяя первостепенное внимание защите окружающей среды.

Он также заявил, что необходимо приложить усилия для реализации новой философии развития и формирования у китайской нации сильного чувства общности, с тем чтобы стремиться к написанию новой главы китайской модернизации.

Экологически чистое развитие

Расположенное на вершине извилистых излучин реки Хуанхэ, озеро Улянсу является крупнейшим заболоченным озером в бассейне реки Хуанхэ, и благодаря таким функциям, как регулирование стока воды, улучшение качества воды и предотвращение образования льда и наводнений, оно является центром экологических функций на севере Китая.

Озеро стало первой остановкой президента в рамках его инспекционной поездки, во время которой он подчеркнул комплексную защиту и систематическое управление горами, реками, лесами, сельскохозяйственными угодьями, озерами, травой и песком.

По данным регионального правительства, за последнее десятилетие во Внутренней Монголии было посажено около 8,1 млн гектаров деревьев и 19 млн гектаров травы, при этом площадь опустыненных земель постоянно сокращается.

Подтвердив достижения региона, Си также подчеркнул важность непрерывных усилий по содействию экологически чистому развитию.

По его словам, главный приоритет развития Внутренней Монголии заключается в преобразовании и модернизации традиционной энергетической отрасли, активном развитии экологически чистой энергетики и укреплении основной энергетической базы страны.

Во время посещения промышленного парка в Хух-Хото Си Цзиньпин призвал приложить усилия для достижения самодостаточности Китая в научно-технической сфере после ознакомления с результатами исследований и разработок и производством полупроводниковых и фотоэлектрических материалов предприятий парка.

Он призвал Внутреннюю Монголию принять активное участие в инициативе «Пояс и путь» и строительстве экономического коридора Китай-Монголия-Россия в целях повышения уровня открытости.

Си также настоятельно рекомендовал расширять свои связи с регионом Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельтой реки Янцзы, районом Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао и северо-восточными провинциями Китая.

Сообщество для китайской нации

Китай является единой многонациональной страной, а автономный район Внутренняя Монголия стал первым автономным районом провинциального уровня, созданным в Китае.

В четверг Си Цзиньпин отметил, что с точки зрения национальных интересов самой сложной задачей является обеспечение процветания всего народа страны в некоторых приграничных районах, где проживают в основном этнические меньшинства.

Он подчеркнул, что эти районы не должны оставаться в стороне на пути к всеобщему процветанию.

По словам Си, следует развивать каналы трудовой занятости, совершенствовать многоуровневую систему социального обеспечения и консолидировать результаты борьбы с нищетой.

Кроме того, он отметил важность этнического единства и чувства общности для китайской нации — концепции, которую неоднократно подчеркивал китайский лидер.

За последнее десятилетие Китай принял решительные меры по укреплению чувства общности китайской нации, включая политику поддержки, фонды развития и промышленные проекты для групп этнических меньшинств и пограничных районов.

По данным Национальной комиссии по делам этнических групп, с 2012 по 2022 год располагаемый доход на душу населения городских жителей в районах с большой численностью этнических меньшинств увеличился в среднем на 7,7% в год, а доход сельских жителей — на 10,2%.