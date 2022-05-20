CGTN: Китай вновь подтверждает свою решимость обеспечить высокий уровень открытости

Китай вновь подтвердил свою решимость обеспечивать высокий уровень открытости и развивать основанную на рыночных принципах деловую среду.

«Я хочу еще раз подтвердить, что курс Китая на обеспечение высокого уровня открытости останется неизменным и что Китай станет еще более открытым для всего мира», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеовыступления перед участниками торжественного собрания по случаю 70-й годовщины Китайского совета по развитию международной торговли (CCPIT) и Саммита по содействию международной торговле и инвестициям.

«Китай будет и впредь способствовать развитию благоприятной деловой среды, основанной на рыночных принципах, регулируемой законом и соответствующей высоким международным стандартам», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайский руководитель также сообщил, что вторая по величине экономика мира будет стремиться к максимально эффективной реализации Соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) и осуществлению качественного сотрудничества в рамках экономической стратегии «Один пояс — один путь», а также создавать дополнительные возможности по развитию рынка, наращиванию инвестиций и росту бизнеса для международного делового сообщества.

Несмотря на проблемы, вызванные затянувшейся пандемией COVID-19, в первом квартале текущего года Китай добился высоких торговых показателей. Так, общий объем импорта и экспорта товаров вырос на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,47 трлн юаней (около 1,25 трлн долларов США), что подтверждается данными Главного таможенного управления Китая.

Объем торговли Китая с партнерами по экономической инициативе «Один пояс — один путь» в первом квартале 2022 г. вырос на 21,4% по сравнению с первым кварталом предыдущего года и достиг 2,5 трлн юаней (около 370 млрд долларов США). Объем торговли страны с другими 14 членами ВРЭП составил 2,67 трлн юаней (около 395 млрд долларов США), что на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и соответствует 31,5% от общего объема импорта и экспорта.

Си Цзиньпин отметил, что с момента своего создания в 1952 году Китайский совет по развитию международной торговли (CCPIT) играет важную роль в укреплении основанных на взаимных интересах связей между китайскими и иностранными предприятиями, стимулировании международных экономических и торговых обменов и развитии отношений.

Он добавил, что на протяжении всей своей 70-летней истории CCPIT является «воплощением постоянно растущего стремления Китая к открытости и важным наглядным подтверждением того, как компании из разных стран могут совместно использовать возможности для развития бизнеса и получать преимущества от взаимовыгодного сотрудничества.

Отметив, что экономическая глобализация переживает бурные времена и мир вступает в новый период нестабильности и преобразований, Си Цзиньпин выдвинул ряд предложений.

Он заявил, что для борьбы с пандемией необходимы совместные усилия, и добавил, что необходимо прежде всего думать об интересах и жизнях людей, активно участвовать в международном сотрудничестве в области исследований, разработок, производства и распределения вакцин, а также укреплять управление здравоохранением во всем мире.

Говоря о задачах по оживлению торговли и инвестиций, Си Цзиньпин подтвердил, что Китай будет поддерживать режим многостороннего торговых отношений в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Такой режим способствует укреплению безопасности и стабильности глобальных промышленных и логистических цепочек и расширяет масштабы сотрудничества, давая всем странам возможность использовать выгоды от развития экономики для повышения благосостояния населения.

Он также подчеркнул важность усилий, направленных на раскрытие потенциала инноваций по стимулированию научно-технического развития, призвав к созданию открытой, справедливой, равноправной и недискриминационной среды.

Си Цзиньпин также высказался по поводу необходимости соблюдения принципов многосторонности подходов при решении вопросов глобального регулирования.

В частности он сказал: «Мы должны отдавать предпочтение диалогу, а не конфронтации; разрушать, а не возводить стены; стремиться к интеграции, а не к разобщению; выступать за инклюзивность, а не за изоляцию; и осуществлять реформы глобальной системы управления руководствуясь принципами честности и справедливости».