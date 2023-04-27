CGTN: Китай заявил, что в отношении кризиса в Украине он всегда стоит на «стороне мира»

Китай в очередной раз доказал свое стремление занять мирную позицию в отношении кризиса в Украине.

В среду во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что диалог и переговоры являются «единственным эффективным способом» разрешения кризиса в Украине, а также что в ядерной войне победителей быть не может.

Г-н Цзиньпин отметил, что Китай направит специального представителя китайского правительства по вопросам Евразии с визитом в Украину и другие страны для проведения подробного обсуждения вопроса политического урегулирования кризиса со всеми сторонам.

Основная позиция Китая: мир

В ходе звонка китайский лидер подчеркнул, что по отношению к кризису в Украине основная позиция Китая заключается в содействии переговорам в интересах мира.

По его словам, Китай не способствовал формированию этого кризиса и не является участником этого процесса.

«Китай, который является постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной крупной страной, не будет ни сидеть сложа руки, ни подливать масла в огонь, и уж тем более не станет использовать эту ситуацию для извлечения собственной выгоды», – заявил г-н Цзиньпин.

24 февраля 2023 года, в день первой годовщины начала российско-украинского конфликта, Китай опубликовал документ из 12 пунктов, в котором излагается позиция по политическому урегулированию кризиса в Украине.

В среду г-н Цзиньпин также заявил, что в отношении вопроса применения ядерного оружия все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, по-настоящему действовать в интересах своего будущего и будущего человечества и совместно урегулировать возникший кризис.

«По мере того как в настоящее время растет интенсивность рационального мышления и формирования различных мнений, важно воспользоваться этой возможностью и создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса в Украине»,– заявил китайский лидер.

«Надеемся, что все стороны серьезно задумаются над кризисом в Украине и станут совместными усилиями искать пути для обеспечения прочного мира и безопасности в Европе посредством диалога»,– отметил г-н Цзиньпин.

Он пообещал, что Китай будет и впредь содействовать мирным переговорам, а также будет прилагать все усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира.

Со своей стороны г-н Зеленский поблагодарил Китай за оказание гуманитарной помощи Украине и с одобрением отозвался о важной роли Китая в процессе восстановления мира и поиска дипломатического решения кризиса.

Он также заявил, что Китай поддерживает цели и принципы Устава ООН в международных делах и имеет существенный вес на международной арене.

Ван Ивэй (Wang Yiwei), директор Института международных отношений при Китайском народном университете, описал телефонный разговор между этими двумя лидерами государств как «долгожданный» и «крайне ожидаемый».

«Все стороны с нетерпением ждали начала беседы»,– отметил г-н Ивэй в интервью CGTN. «Это демонстрация ответственности Китая как одной из крупнейших стран мира».

В ходе проведения брифинга для журналистов, посвященного вышеупомянутому телефонному звонку, Министерство иностранных дел Китая сообщило, что роль специального посла будет выполнять Ли Хуэй (Li Hui). Г-н Хуэй занимал пост посла Китая в России на протяжении периода с 2009 по 2019 год. В своем заявлении Министерство иностранных дел России сообщило, что оно отметило готовность китайской стороны приложить усилия для налаживания переговорного процесса.

«Направляя специального посла, Китай продолжает подкреплять свой стратегически важный документ конкретными действиями», – заявил г-н Ивэй. По его словам, это заставит международное сообщество рассчитывать на более значительную роль Китая в этом процессе.

Китай и Украина: стратегические партнеры

В ходе общения со своим украинским партнером г-н Цзиньпин также отметил, что китайско-украинские отношения по прошествии более 31 года развития достигли уровня стратегического партнерства, что значительным образом способствует развитию и возрождению обеих стран.

По словам китайского лидера, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений.

«Обе стороны должны смотреть в будущее, рассматривать и осуществлять эти двусторонние отношения в долгосрочной перспективе, развивать традиции взаимного уважения и искренности, а также продвигать стратегическое партнерство между Китаем и Украиной», – отметил Си Цзиньпин.

Он также добавил, что, независимо от дальнейшего развития ситуации в мире, Китай будет сотрудничать с Украиной в целях развития взаимовыгодного сотрудничества.

Г-н Зеленский заявил, что украинская сторона привержена политике одного Китая и надеется развивать всеобъемлющее двустороннее сотрудничество с Китаем.

Он также выразил надежду на начало новой главы во взаимоотношениях между Украиной и Китаем, а также совместное обеспечение мира и стабильности во всем мире.

После телефонного разговора с г-ном Цзиньпином г-н Зеленский объявил о назначении Павла Рябикина, бывшего министра Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, новым послом Украины в Китае.