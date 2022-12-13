CGTN: Китайцы делятся впечатлениями о COVID на фоне оптимизации антиковидных мер

Винсент Чжун (Vincent Zhong) — китайский видеоблогер, рассказывающий о цифровых гаджетах, с более чем 372 000 подписчиков на YouTube. Помимо смартфонов, наушников и ноутбуков, Винсент недавно распаковал очень особый объект: COVID-19.

«Я попал, — заявил Винсент в видеоролике, показав 2 декабря положительный результат своего теста на COVID. — Хочу поделиться с вами своим опытом, связанным с этим вирусом, и надеюсь, вы сможете узнать о нем больше и подготовиться».

Винсент описал свои ощущения в течение первых восьми дней после заражения, подытожив, что вирус «определенно больше, чем просто сильный грипп» и может вызвать «серьезные проблемы».

Это видео стало наиболее просматриваемым на его канале за последний месяц, набрав более чем 200 000 переходов и более 2000 комментариев.

Кроме того, Винсент разместил это видео на Bilibili, китайской альтернативе YouTube, что привлекло более пяти миллионов просмотров и вызвало ожесточенную дискуссию с более чем 18 тысячами комментариев.

«Это новая нормальность для нас, — говорится в самом популярном комментарии, который получил почти 50 тысяч лайков. — Мы сами несем ответственность за собственное здоровье».

«Самым важным было то, — сказано в другом комментарии с 30 000 лайков. — что Винсент был здоровым взрослым без сопутствующих заболеваний».

Многие онлайн-знаменитости, занимающиеся как темой здоровья, так и другими темами, так же как Винсент, создают на китайских медиа-платформах контент о людях, подхвативших COVID, в то время как Китай оптимизирует свою политику борьбы с этим заболеванием.

Основатель веб-сайта электронной коммерции JD.com Лю Цяньдун (Liu Qiangdong) недавно поделился своим опытом во внутренней сети компании, заявив, что эта болезнь «менее серьезна, чем обычная простуда». Он также сказал сотрудникам, чтобы они не слишком беспокоились о COVID, что вызвало определенную критику, поскольку многие в социальных сетях говорят противоположное.

«Это хорошо, что многие знаменитости делятся своими мыслями, — заявил Чжан Уэнхун (Zhang Wenhong), специалист по инфекционным заболеваниям в Шанхае, насчитывающий более четырех миллионов подписчиков микроблога Weibo. — Это хороший способ снять страх в обществе».

Чжан предсказал, что Китай переживет несколько всплесков инфекции, каждый из которых будет слабее предыдущего, прежде чем это заболевание станет сезонным инфекционным заболеванием.

Обычные Интернет-пользователи также активно делятся своими впечатлениями о COVID и советами по восстановлению после него. Многие говорили, что боль в горле неприятна, а жаропонижающие препараты могут облегчить лихорадку.

Помимо знаменитостей и пользователей, многие правительственные учреждения также распространяют информацию о COVID и о том, как восстановить здоровье в случае заражения.

Представители органов здравоохранения часто проводят пресс-конференции с целью разъяснения текущей политики, которая затем передается в национальных средствах массовой информации.

«Я купил больше лекарств после просмотра вашего видео, — прокомментировал пользователь Bilibili видеоролик Винсента через девять дней после его публикации. — Лекарство очень помогло».