CGTN: На своем пути к модернизации Китай стремится к высококачественному развитию

Во время утренней воскресной встречи с прессой Шан Цзенхай (Shan Zenghai), депутат 14-го Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и главный инженер Xuzhou Construction Machinery Group, объявил о том, что его компания (крупнейшая в отрасли строительного машиностроения страны) вывела производство строительных кранов на новый уровень.

По словам Шана Цзенхая, срывая покров неизвестности с производственного сектора, в настоящее время компания может похвастаться владением полным портфелем прав интеллектуальной собственности на все ключевые компоненты своих универсальных кранов, придавая новый импульс высококачественному развитию Китая.

Нескольким часами позже, во второй половине дня, депутат ВСНП от делегации восточнокитайской провинции Цзянсу поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина на первой сессии 14-го ВСНП после того, как высший законодательный орган страны начал свою ежегодную сессию в Пекине.

В ходе группового обсуждения Си Цзиньпин подчеркнул важность обеспечения высококачественного развития, назвав его «первой и главной» задачей в рамках усилий по модернизации Китая.

Вопросы качества

По мере того, как вторая по величине экономика мира набирает обороты для ускорения восстановления и продвижения вперед по пути модернизации, Китай ставит своей целью ускорение экономического роста примерно на 5% при боле высоком качестве развития в 2023 году.

Являясь одним из локомотивов экономического роста Китая, Цзянсу стала лидером в усилиях по модернизации страны. В 2022 году объем ВВП Цзянсу достиг 12,28 триллионов юаней (1,77 трлн $), что на 2,8% превышает аналогичный показатель предыдущего года, а объем его экономического производства составил 10,2% от общего объема страны.

В ходе воскресных дискуссий Си Цзиньпин подтвердил достижения Цзянсу за последние пять лет и призвал к дальнейшему лидерству на пути высококачественного развития.

Его избрание в Цзянсу в качестве депутата 14-го ВСНП показывает, насколько огромное значение высшее руководство придает китайскому пути модернизации и созданию новой модели развития, приоритет которых Си Цзиньпин подчеркивал во время своей инспекционной поездки в 2020 году.

Тогда он настоятельно призывал направлять усилия в сторону применения новой философии развития и формирования новой модели развития с целью содействия высококачественному и устойчивому экономическому и социальному развитию не только в провинциии, но и в остальной части страны.

В последнее десятилетие экономика Китая развивается невероятно быстрыми темпами, причем более экологичной и эффективной она стала благодаря смещению фокуса на высококачественное развитие. Например, по данным Национального бюро статистики (National Bureau of Statistics), в 2022 году энергопотребление страны на 10 000 юаней ВВП сократилось на 0,1% по сравнению с 2021 годом, в то время как выбросы CO2 на 10 000 юаней ВВП сократились на 0,8% по сравнению с предыдущим годом.

Научно-техническая самодостаточность

В стремлении к высококачественному развитию Китай удваивает значение технологических инноваций как основного фактора роста.

Еще в 2014 году, в ходе одной из поездок по провинции Цзянсу, Си Цзиньпин подчеркнул важную роль инноваций для экономического развития, заявив, что для обеспечения непрерывного и здорового экономического развития Китай должен полагаться на инновации.

Китайский лидер призвал к тесному взаимодействию научно-технической сферы и экономики, а также глубокой интеграции промышленности, учебных и научно-исследовательских учреждений с целью обеспечения устойчивой связи между промышленностью, наукой и технологиями.

В 2022 году Китай израсходовал рекордные 3,09 триллионов юаней на исследования и разработки, на 10,4% превысив показатель предыдущего года, что можно объяснить активизацией усилий страны по укреплению своего инновационного потенциала для новых прорывов.

В ходе обсуждения Си Цзиньпин заявил, что страна должна продолжать прилагать усилия по созданию промышленных научно-технологических инновационных центров, имеющих глобальное влияние.

Он также подчеркнул, что конечной целью стимулирования высококачественного развития является счастье и благополучие народа.