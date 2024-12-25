CGTN: Новая высота: Макао стимулирует технологические инновации и развитие талантов для диверсифицированного роста 

В 2014 году Лэй Чжэнь (Lei Zhen), выпускник Университета Цинхуа в Пекине, решил поселиться в Особом административном районе Макао (САР). Он решил открыть свое предприятие в Чжухае, провинция Гуандун на юге Китая, и сделать основным продуктом предприятия инновационное применение новых материалов с серебряным нановолокном.

Когда центральное правительство создало зону углубленного сотрудничества Гуандун–Макао на острове Хэнцинь в 2021 году, г-н Лэй переместил туда свою компанию, в полной мере используя капитал, таланты и налоговые преимущества Макао и Хэнциня для масштабирования производства.

«На Хэнцине огромное промышленное пространство и хорошая система поддержки, которая может обеспечить широкую платформу для развития высокотехнологичных и диверсифицированных отраслей Макао», — сказал он.

Сегодня в этой зоне сотрудничества, ставшей центром инноваций и предпринимательства, разместилось около 6500 предприятий с инвестициями из Макао, и она предоставляет платформу для новых отраслей.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в зону сотрудничества в четверг в рамках своего трехдневного визита в САР Макао сказал, что сочетание «Макао плюс Хэнцинь» становится новой демонстрацией для расширения практики «Одна страна, две системы», новой высотой для содействия строительству района Большого залива Гуандун–Гонконг–Макао и новой платформой для реализации высокого уровня открытости страны.

Остров Хэнцинь расположен на южной окраине Чжухая и отделен от Макао узким проливом. С момента своего создания эта зона сотрудничества служит жизненно важной платформой для содействия надлежащей экономической диверсификации Макао.

Это дало возможность Макао развивать такие отрасли, как высокотехнологичное производство, традиционная китайская медицина, финансовые услуги и культурный туризм. Сегодня в зоне сотрудничества размещается 30 технологических инновационных платформ общенационального и провинциального уровня, 268 национальных высокотехнологичных предприятий и 41 специализированное и технически сложное предприятие провинциального уровня.

В настоящее время зона сотрудничества создала инновационные платформы, такие как Долина молодежного предпринимательства Макао–Хенцинь, и привлекла ряд инновационных ресурсов, таких как промышленно-научно-исследовательские базы университетов Макао, высокотехнологичные предприятия и таланты.

Приветствуя прогресс, достигнутый в зоне сотрудничества, Председатель Си сказал, что уровень интеграции между Хэнцинем и Макао постепенно повышается и его роль в поддержке соответствующей экономической диверсификации Макао становится заметной.

В последние годы САР Макао также способствовал реализации крупных научно-технических проектов и созданию важных инновационных платформ на местном уровне, что делает его новой технологической платформой для глобальных инноваций и местом, собирающим таланты.

Macao Science 1 — первая космическая программа научных спутников, разработанная совместно материковым Китаем и Макао. Обладая высочайшей точностью обнаружения геомагнитного поля в Китае, этот спутник значительно улучшит космическую геомагнитную съемку страны.

Посетив в четверг Научно-технический университет Макао (MUST), Си Цзиньпин сказал, что этот спутник является примером углубленного высокотехнологичного сотрудничества между Макао и материковым Китаем, демонстрирующим выдающиеся инновационные и творческие возможности научно-технического сектора Макао.

САР Макао также стал идеальным местом для предпринимателей благодаря своей открытой бизнес-среде и возможностям, обеспечиваемым зоной сотрудничества.

Сегодня на Хэнцине созданы промышленно-научно-исследовательские демонстрационные базы Университета Макао и университета MUST, а также в зоне открыты филиалы четырех ведущих государственных лабораторий Макао, осуществляющие трансформацию и индустриализацию университетских научных и технологических достижений.

По состоянию на ноябрь 2024 года через инкубатор Хэнциня прошло 898 предпринимательских проектов для молодежи из Гонконга и Макао, 815 из которых были из Макао.

Встретившись с жителями Макао, проживающими на Хэнцине, и молодыми предпринимателями из Макао, которые открыли стартапы в зоне, Председатель Си подчеркнул, что развитие Хэнциня открывает большие возможности для молодежи Макао, позволяющие ей достигать своих амбициозных целей, и выразил надежду, что больше молодых людей из Макао построят там замечательную карьеру.

«Развитие зоны сотрудничества коренным образом меняет региональные концепции и карьерные планы молодежи Макао. Молодое поколение уделяет больше внимания потенциалу развития огромного рынка материкового Китая», — сказал Ип Куай Пенг (Ip Kuai Peng), проректор Городского университета Макао.

Крайне важно придавать большое значение образованию со стратегической точки зрения, выстраивать систему дисциплин и развивать высококачественные таланты для удовлетворения потребностей развития страны и САР Макао, сказал Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в университет MUST.