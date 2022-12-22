CGTN: «Новые подходы»: Как Китай модернизировал свои методы лечения COVID-19

Китай прилагает все усилия по разработке лекарственных средств против COVID-19, одновременно стимулируя вакцинацию — первое делается для спасения жизней, а второе для обеспечения повсеместной защиты.

В то время как строгие меры по сдерживанию пандемии COVID-19 за последние три года помогли Китаю избежать более смертельных по сравнению с омикроном вариантов и предотвратить многие смерти, разработка эффективных методов лечения COVID-19 также расширяет защиту людей, подверженных высокому риску или страдающих от сопутствующих заболеваний.

С момента начала пандемии Китай начал разрабатывать лекарства против COVID-19, опираясь на три основных подхода. Эти три стратегии: препятствие репликации вируса, препятствие попаданию вируса в клетку-мишень и регулирование чрезмерной реакции иммунной системы человека.

Первый основанный на антителах китайский препарат против COVID-19 — коктейльная терапия двух моноклональных антител амубарвимаба и ромлусевимаба — был одобрен для экстренного использования регулирующим органом страны по лекарственным средствам 8 декабря 2021 г.

Лечение применяется посредством внутривенных инъекций, и рандомизированные клинические исследования во многих странах показывают, что в 80% случаев оно эффективно сокращает показатели госпитализации и смертности среди групп повышенного риска.

По словам профессора Медицинского института Университета Цинхуа Чжан Линьци (Zhang Linqi), ведущего научного сотрудника, участвующего в данном лечении, антитела также оказались широко нейтрализующими, способными целенаправленно ориентироваться на различные участки вируса.

«Препараты с антителами и вакцины дополняют друг друга, каждый из них играет свою роль в профилактике и лечении заболеваний», — заявил профессор Чжан в декабре 2021 года в интервью The Paper, китайскому цифровому новостному изданию.

Помимо этой коктейльной терапии за последние три года Китай добился прогресса в разработке лекарственных средств для лечения COVID-19, последним из которых является препарат с моноклональными антителами в виде назального спрея — F61.

F61, разработанный фармацевтической корпорацией Sinopharm, отвечающей за производство инактивированных вакцин против COVID-19, был одобрен для клинических исследований 28 ноября. Кроме того, он содержит нейтрализующие антитела широкого спектра с высокоактивной реакцией на варианты вируса омикрон.

Согласно заявлению компании, ее назальный спрей позволяет препарату воздействовать непосредственно на верхние дыхательные пути носоглотки, формируя защитную мембрану на слизистой оболочке носа.

Это и другие разрабатываемые и производимые лекарства против COVID-19 помогают уменьшить тяжесть симптомов и предотвращают госпитализацию и летальный исход у людей, инфицированных COVID-19.

Однако на базовом уровне вакцинация населения является наиболее эффективным способом воспрепятствовать новым мутациям вируса, заявил эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В интервью China Media Group в апреле 2021 года Ван Хуацин (Wang Huaqing), главный научный сотрудник CDC по плану иммунизации, заявил, что для выработки коллективного иммунитета Китаю нужно вакцинировать не менее 1 миллиарда человек.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению к 7 декабря 2022 года было сделано около 3,45 миллиарда прививок, и по состоянию на 28 ноября более 228 миллионов человек старше 60 лет были полностью привиты, что составляет более 86 процентов всего населения этой возрастной группы.

То есть более 90% людей в Китае получили полную вакцинацию против COVID-19, включая бустерную инъекцию.

В настоящее время в Китае развернута кампания по ревакцинации, особенно среди пожилых людей.

Благодаря неустанной работе по разработке вакцин Китай теперь имеет вакцины COVID-19, которые можно вводить людям в виде инъекций, ингаляций и назальных спреев.

Кроме того, в настоящее время ускоряется разработка вакцин на основе РНК, одна из которых в сентябре была одобрена для экстренного применения в Индонезии.