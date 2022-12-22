CGTN: Новые подходы: как Китай стимулирует предприятия для возрождения бизнеса

Благодаря дальнейшей оптимизации мер по сдерживанию пандемии COVID-19 в этом месяце Китай надеется запустить свою экономику, которая в течение трех лет находилась под давлением из-за COVID-19.

На ежегодной Центральной экономической рабочей конференции Китая, состоявшейся в Пекине на прошлой неделе, было выдвинуто требование сделать экономическую стабильность главным приоритетом и обеспечить устойчивый рост в 2023 году.

Аналитики полагают, что в 2023 году экономика Китая восстановится и останется надежной и важной движущей силой мировой экономики.

Многие местные органы власти организовали чартерные самолеты для отправки бизнес-делегаций на встречу с зарубежными клиентами, тем самым способствуя оживлению работы предприятий.

Чжан Чуньлун (Zhang Chunlong), научный сотрудник Академии общественных наук провинции Цзянсу, подчеркнул, что восстановление порядка важно, но еще важнее восстановление доверия к экономике и жизнеспособности предприятий:

«Нам необходимо ускорить внутренний и международный экономический оборот и развитие».

Обеспечение работоспособности предприятий

За последние три года власти Китая на всех уровнях приняли ряд мер, направленных на поддержание работы предприятий в условиях повторяющихся волн COVID-19.

Для защиты местных производителей чипов в восточном мегаполисе Шанхае, муниципальное правительство разрешило им работать по системе «замкнутого цикла».

Производители чипов в Шанхае смогли обеспечить нормальную производительность, несмотря на вспышку COVID-19, начавшуюся 28 марта, когда в городе начался рост случаев заражения омикроном.

С 27 марта компания Hua Hong Semiconductor Limited, второй по величине производитель чипов в Китае, разместила более 6000 рабочих на пяти фабриках в Шанхае.

Ван Лицзин (Wang Lijing), работающий в компании, рассказал Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) в апреле, что последние две недели он находился на фабрике.

Шанхайская верфь также возобновила производство 23 апреля и 16 мая спустила на воду крупнейший в мире сверхбольшой этановоз (VLEC).

В целях профилактики эпидемии и борьбы с ней верфь установила независимые системы вентиляции и потребовала, чтобы бортовой персонал, у которого были выявлены положительные результаты анализа на коронавирус или подтверждены случаи заражения COVID-19, немедленно помещался в карантин для предотвращения возможного дальнейшего распространения вируса.

Заместитель генерального директора верфи Jiangnan Shipyard Чжан Цзянь (Zhang Jian) сообщил Медиакорпорации Китая: «На первом этапе мы возобновили нормальный процесс доставки на причал и планируем открыть все производственные линии на верфи к концу мая».

Благодаря эффективным мерам борьбы с COVID-19 китайская компания BYD обошла компанию Tesla Илона Маска, став крупнейшим в мире производителя электромобилей по объемам продаж в первой половине 2022 года, когда было продано 641 000 автомобилей.

Джефф Чун (Jeff Chung), автомобильный аналитик Citigroup, назвал рост продаж компании BYD «впечатляющим».

Китайские предприятия «уходят за границу»

После того как в декабре Китай еще больше ослабил ограничения в связи с пандемией COVID-19, китайские города впервые за три года направили свои делегации на зарубежные рынки для стимулирования торговли и заключения сделок.

Провинция Чжэцзян на востоке Китая взяла на себя ведущую роль в восстановлении внешней торговли и организовала группу примерно из 100 делегатов, представляющих 50 предприятий, для участия в 36-й Азиатской ярмарке моды в Токио (Япония).

«Личная встреча лучше, чем тысяча электронных писем», — рассказал Медиакорпорации Китая Ли Линь (Li Lin), заместитель директора Управления по развитию внешней торговли Департамента торговли провинции Чжэцзян.

В то же время города провинции Цзянсу на востоке Китая, включая Сучжоу и Уси, провинции Сычуань на юго-западе Китая и провинции Гуандун на юге Китая, также отправили свои делегации за границу в поисках новых возможностей.

«Выезд за границу просто необходим, — сказал генеральный директор компании Wuxi Jiejin Precision Machinery Co. Ван Юаньпэй (Wang Yuanpei). —

За последние три года на международных рынках произошли огромные изменения, и мы стремимся общаться с нашими клиентами лицом к лицу, чтобы укрепить наши отношения».

Доверие иностранных компаний к Китаю

Иностранные предприятия утверждают, что они по-прежнему считают Китай привлекательным направлением для инвестиций, несмотря на пандемию COVID-19.

Согласно опросу, опубликованному 27 октября Китайским советом по развитию международной торговли (CCPIT), проведение 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая еще больше укрепило доверие иностранных предприятий к китайскому рынку.

Из более чем 500 опрошенных зарубежных предприятий 96,7% признали достижения Китая за последнее десятилетие, а 96,9% выразили возросшую уверенность в китайском рынке.

В первом квартале этого года около 90% предприятий, финансируемых из-за рубежа, были удовлетворены политикой Китая в отношении доступа к рынкам, стимулирования рыночной конкуренции, доступа к коммерческим помещениям и финансовым услугам.

Кроме того, в 2022 году ведущий китайский автопроизводитель First Automotive Works и немецкий автопроизводитель Audi запустили проект по производству чисто электрических автомобилей в городе Чанчунь на северо-востоке Китая с общим объемом инвестиций более 30 млрд юаней (4,7 млрд долларов США).

Д-р Юрген Унсер, президент Audi China, сообщил телеканалу CGTN, что «решение о запуске производства в провинции Цзилинь с нашим надежным партнером FAW было очень важным».

«Оно наглядно демонстрирует нашу неизменную поддержку перехода китайской автомобильной промышленности на электромобили».