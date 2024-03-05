CGTN: «Один пояс — один путь» помогает производителям благовоний выйти на мировой рынок 

Пу Лянгун (Pu Lianggong), как и его арабские предки, сведущ в искусстве приготовления благовоний.

Сейчас Пу почти 70 лет, он производит благовония в уезде Юнчунь городского округа Цюаньчжоу, прибрежном городе в провинции Фуцзянь на востоке Китая.

Искусство изготовления благовоний уходит корнями в древний Морской шёлковый путь, который служил жизненно важным каналом как для торговли, так и для культурного обмена между юго-восточными прибрежными районами Китая и зарубежными странами.

Пу принадлежит к 10-му поколению семьи арабского происхождения, которая поселилась в Цюаньчжоу, известном как отправная точка древнего Морского шёлкового пути, в 1646 году. Поскольку морская торговля Китая процветала во времена династий Сун (960 — 1279 гг.) и Юань (1271 — 1368 гг.), Цюаньчжоу стал крупнейшим портом в восточном Китае.

Арабские предки Пу привезли с собой ароматические ингредиенты по древнему Морскому шёлковому пути, зарабатывали на жизнь их продажей и постепенно интегрировались в жизнь в Цюаньчжоу, вступая в браки с местными жителями и принимая китайскую фамилию Пу.

Семейство Пу делало благовония из бамбука и ароматических ингредиентов со своей родины, что отличается от ароматизированных кусочков дерева, называемых «бахур» в большинстве арабских стран. Они похожи на китайскую ароматическую палочку, только в данном случае бамбуковые палочки обвалены в измельченных ароматических ингредиентах.

Благодаря влиянию семьи Пу, изготовление благовоний стало процветающей отраслью в Юнчуне. В настоящее время здесь работает около 300 фабрик по производству благовоний, которые продают продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Благодаря росту международных заказов рабочие и их семьи живут более комфортной жизнью, что частично обусловлено инициативой «Один пояс — один путь» (BRI).

Инициатива, предложенная Китаем в 2013 году, направлена на создание торговых и инфраструктурных сетей, соединяющих Азию с Европой и за ее пределами вдоль древних торговых маршрутов Шелкового пути для общего развития и процветания.

Эта инициатива служит платформой для содействия межкультурному обмену и взаимопониманию, а также дает возможность для поощрения разнообразия и инклюзивности.

Однажды китайский президент Си Цзиньпин (Xi Jinping), чтобы пояснить всю важность разнообразия процитировал древнюю китайскую поговорку «Вкусный суп готовится из разных ингредиентов».

Общее будущее для человечества

«Вкусный суп готовится из разных ингредиентов».

Эта поговорка берет начало в классической китайской «Истории трех царств», буквально отражающей китайскую кулинарную традицию использования различных ингредиентов, таких как травы, специи и овощи, для создания ароматного супа. В ней подчеркивается сила сотрудничества и то, что ценность разнообразия в человеческой цивилизации является источником человеческого прогресса.

Си упомянул об этом в своей программной речи в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве в январе 2017 года, заявив, что разнообразие является «двигателем прогресса человеческих цивилизаций».

«В нашем мире более 200 стран и регионов, свыше 2500 этнических групп и множество религий. Различные истории, национальные условия, этнические группы и обычаи рождают разные цивилизации и делают мир красочным», — сказал Си.

«Мы должны сделать обмен между цивилизациями источником вдохновения для развития человеческого общества и связующим звеном, которое сохранит мир во всем мире».

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость построения открытого и инклюзивного мира посредством обмена и взаимного обучения, добавив, что обмен между цивилизациями является «источником вдохновения для продвижения человеческого общества» и «связующим звеном для поддержания мира во всем мире».

Старая китайская поговорка очень согласуется с историей изготовления благовоний в Юнчуне. Много веков назад арабские ароматические ингредиенты попали в Китай в качестве «посланников», интегрированных и доработанных с использованием китайских ароматических ингредиентов, и, наконец, распространились по всему миру.

В настоящее время арабские государства, которые были важными участниками древних торговых маршрутов Шелкового пути, являются важными партнерами Китая в BRI.

За последнее десятилетие BRI оказал положительное влияние на местных жителей в странах-партнерах, предоставляя им возможности трудоустройства, а также способствуя международной торговле.

Согласно Белой книге с 2013 по 2022 год объем торговли между Китаем и странами-партнерами BRI достиг $19,1 триллионов. Ежегодный прирост составил в среднем 6,4 %. К июню 2023 года Китай подписал более 200 соглашений о сотрудничестве в рамках BRI с более чем 150 странами и 30 международными организациями на пяти континентах, что привело к ряду крупных проектов, а также небольших, но эффективных проектов.

Китай также работает над объединением стран-партнеров и организаций BRI посредством совместных культурных мероприятий, включая создание международных альянсов театров, музеев, художественных фестивалей и библиотек, таких как Международный альянс музеев Шелкового пути и Международная лига театров Шелкового пути.

Объединяя различные культуры и разные страны, BRI способствует сотрудничеству, открытости и инклюзивности во всем мире, приближая Китай к своей цели построения сообщества с общим будущим для человечества и содействия совместному развитию.