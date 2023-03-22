CGTN: Отношения Китая и России крепнут, Си в ходе визита выделил их «новую главу»

Китайско-российские отношения стали более содержательными, так как в двусторонних отношениях открылась новая глава после того, как председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Назвав визит «путем дружбы, сотрудничества и мира», Си заявил перед поездкой, что цель состоит в том, чтобы совместно с Путиным «принять новое видение, новый план и новые меры» для роста китайско-российских отношений. всеобъемлющее стратегическое партнерство координации в ближайшие годы.

Во вторник лидеры двух стран провели «откровенный и плодотворный» диалог и подписали совместные заявления, направленные на укрепление общего китайско-российского партнерства и углубление сотрудничества в инвестиционной, энергетической и других областях.

Эти соглашения подкрепляются продуктивными результатами, достигнутыми за годы всестороннего сотрудничества. Объем торговли между Китаем и Россией расширился: объем международной торговли превысил 190 млрд долларов США в 2022 году, увеличившись на 116 % по сравнению с десятью годами ранее. Между тем, двустороннее сотрудничество в области научно-технических инноваций, трансграничной электронной коммерции и других развивающихся областях демонстрирует сильную динамику.

Укрепление взаимного доверия

Поездка Си в Россию является девятой с тех пор, как 10 лет назад он был избран президентом Китая. В подписанной статье, опубликованной российскими СМИ, он сказал, что существует «четкая историческая логика и мощная внутренняя движущая сила для роста китайско-российских отношений».

За последнее десятилетие Китай и Россия укрепили политическое взаимное доверие, которое проистекает из обязательств обеих стран не вступать в союз, не вступать в конфронтацию и не ориентироваться на какую-либо третью сторону в развитии своих связей. Обе стороны также разделяют видение прочной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и твердо поддерживают друг друга в следовании по пути развития, соответствующему их национальным реалиям.

На встрече с Путиным Си отметил, что Россия — первая страна, которую он посетил в качестве президента, и что за последние 10 лет он и его российский коллега поддерживали тесную связь. По словам Си, такие взаимодействия на высоком уровне, включающие разработку планов сотрудничества и своевременное общение по международным вопросам, сыграли стратегическую роль в развитии китайско-российских отношений.

В марте 2013 года Си рассказал о концепции построения сообщества с общим будущим для человечества во время выступления в Московском государственном институте международных отношений. С тех пор он предложил ряд инициатив, направленных на укрепление глобального мира и развития в условиях растущей взаимосвязанности.

С предложенной Си Глобальной инициативой по безопасности согласуется позиция Китая по кризису в Украине, которая призывает к политическому урегулированию конфликта. Во время своего визита Си подтвердил «беспристрастную и объективную» позицию Китая. Путин, в свою очередь, приветствовал усилия Китая по достижению мира и заявил, что Россия привержена возобновлению мирных переговоров.