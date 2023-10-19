CGTN: «Пояс и путь» — 10 лет, пора Китаю и Европе поговорить в виду неопределенностей

Сербия одна из тех стран, которым выгодна инициатива «Пояс и путь» (Belt and Road Initiative, BRI), и металлургический комбинат в северо-восточном городе Смедерево, которому уже сто лет, лучший тому пример. Основанный в 1913 году металлургический комбинат в Смедерево в лучшие времена приносил городу 40 % дохода, и его называли «гордостью Сербии».

Позднее из-за усилившейся конкуренции на рынке и плохого управления металлургический комбинат стал год за годом приносить убытки и оказался на грани банкротства. Правительство Сербии инициировало несколько международных тендеров, но ни один из них не увенчался успехом. В 2016 году свыше 5000 рабочих столкнулись с неопределенностью. Но затем вмешалась китайская компания Hebei Iron and Steel Group и учредила компанию HBIS Serbia Steel, обеспечив передовое управление и технологии и превратив этот металлургический комбинат в глобальную корпорацию, ориентированную на клиентов и цепочку поставок. Компания активно интегрировалась в инициативу «Пояс и путь» и процесс глобализации экономии, быстро становясь очень конкурентоспособным сталелитейным предприятием Европы и прекрасным примером международного промышленного сотрудничества.

Сотрудничество между Китаем и Европой в рамках инициативы «Пояс и путь»

Возрождение сталелитейного завода с вековой историей является лучшим примером пользы от инициативы «Пояс и путь» для Европы. Двадцать шесть европейских стран подписали с Китаем документы об участии в инициативе «Пояс и путь». Благодаря их участию в инициативе «Пояс и путь» импорт Китая из ЕС в период с 2016 по 2021 год вырос на 63,7 %. А импорт из стран Центральной и Восточной Европы за этот же период подскочил на 127,3 %. Железнодорожная сеть China Railway Express, связывающая ряд евразийских городов, расположенных возле восточного побережья Китая, с побережьем Атлантического океана, становится все более загруженной. В прошлом году 16 000 железнодорожных составов преодолели путь между Китаем и Европой, что резко контрастирует с всего 80 составами на момент открытия CR Express более десяти лет назад.

Новые вызовы

По сравнению с первыми несколькими годами существования инициативы, ситуация между Китаем и Европой значительно изменилась. Их двусторонние отношения требуют корректировки с учетом существующих неопределенностей и вызовов, а также более современное мировоззрение должно заменить устаревший менталитет нулевого баланса. Китайский дипломат высокого ранга Ван И (Wang Yi), обращаясь к 12-му Стратегическому диалогу между Китаем и ЕС на высоком уровне, прошедшему на прошлой неделе в Пекине, сказал, что Китай и ЕС являются партнерами, а не конкурентами, и что у них больше общих представлений, чем расхождений. Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель сказал, что несмотря на разные политические и экономические системы, ЕС и Китай разделяют общий интерес к сохранению конструктивных, стабильных отношений.

В то же время инициатива «Пояс и путь» также переходит на новый этап. На начальном этапе ключевую роль в строительстве основной инфраструктуры играли как частные, так и государственные подрядчики. Эти проекты помогли укрепить политическую волю и активизировать местных бизнес-партнеров. Благодаря им частные компании Китая теперь чувствуют себя более комфортно, ведя бизнес в странах-партнерах по инициативе «Пояс и путь». Китай призывает частные предприятия играть более активную роль и принимать участие в проектах, называемых «маленькими и красивыми», т. е. в менее масштабных проектах, непосредственно связанных с улучшением экономического положения местных жителей. Новыми фаворитами для инвестиций являются предприятия таких отраслей, как новая энергия, здравоохранение, мобильная связь и электронная коммерция.

Потребность в дополнительном диалоге

С момента начала реализации инициативы «Пояс и путь» глобальные партнеры инициативы пытались найти дополнительные теоретические конструкции и институциональные механизмы, чтобы сделать программу глобального сотрудничества устойчивой. Президент Китая Си Дзинпин положил начало инициативе глобального развития, инициативе глобальной безопасности и инициативе глобальной цивилизации. Эти глобальные инициативы были широко приняты международным сообществом и внесли исторический вклад в глобальное регулирование прав человека по определенным направлениям, связанным с безопасностью, развитием и культурным многообразием.

На этом фоне самое время Китаю и Европе расширить диалог по ключевым стратегическим вопросам, и компания CGTN проводит телевизионный форум параллельно с Франкфуртской книжной ярмаркой этого года, посвященный глобальным инициативам Китая и инициативе «Пояс и путь»: «Возможности или риски?»

Приглашенными участниками экспертного совета будут Данило Турк (Danilo Türk), бывший президент Словении; Михаил Шуманн (Michael Schumann), председатель совета директоров Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии; Рудольф Шарпинг (Rudolf Scharping), бывший министр обороны Германии; Сьюзанн Бауманн (Susanne Baumann), бывший директор Института Конфуция в Дюссельдорфе; и Жонг Хонг (Zhong Hong), бывший старший вице-президент Evonik Industries. Участники экспертного совета подробно обсудят связи Китая и ЕС в контексте инициативы «Пояс и путь», от которых зависит не только благополучие обеих сторон, но и глобальная стабильность и процветание.