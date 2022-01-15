CGTN: представитель Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Чжао Вайдун дал эксклюзивное интервью

Когда Пекин получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, Пекинский организационный комитет пообещал превратить 300 миллионов китайцев в любителей зимних видов спорта. Чжао Вэйдун (Zhao Weidong) является представителем Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине, а также главой Управления по работе со СМИ и коммуникациям Пекинского Оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Г-н Чжао проявил настоящий олимпийский характер, научившись кататься на лыжах, — это вид спорта практически не знаком китайцам. Поначалу катание на лыжах разочаровывало г-на Чжао, но после нескольких уроков он стал получать удовольствие от занятий. Его опыт обучения катанию на лыжах служит примером для многих китайцев, желающих заняться этим видом спорта.

К сожалению, энтузиазма недостаточно, чтобы преодолеть главное препятствие — пандемию COVID-19. В ее условиях Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине принял строгие меры по обеспечению безопасности спортсменов и персонала. На прошлогодних Играх в Токио МОК и организационный комитет города-организатора ввели инструкции для спортсменов и официальных лиц, основной целью которых является охрана здоровья участников соревнований и местных жителей. В декабре вышла вторая редакция Плана противодействия распространению коронавируса во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Beijing 2022 Playbook), предусматривающая ряд мер по борьбе с вирусом, включая вакцинацию, требования для въезда в страну, мониторинг состояния здоровья и изоляцию в период соревнований. Пекин собирается применить стратегию замкнутого цикла, чтобы иностранные спортсмены и официальные лица пребывали в относительно безопасной зоне, изолированной от широкой публики. Такие строгие меры гарантируют общественную безопасность и послужат образцом для проведения будущих спортивных соревнований. Иностранные зрители, а также жители регионов Китая с высоким риском заражения COVID-19 не смогут приобрести билеты на предстоящие Игры. Оргкомитет зимней Олимпиады уже протестировал эти меры на специальных площадках. Г-н Чжао и остальные члены Оргкомитета уверены в том, что на Играх главной темой останется спорт.