CGTN: проводить время с людьми – традиция празднования китайского Нового года Си Цзиньпина

В деревенской теплице муниципалитета Тяньцзинь на севере Китая овощи и фрукты ждут своего часа – их соберут и отправят потребителям. Некоторые из них уже упакованы и готовы для доставки, чтобы оказаться на праздничных новогодних столах.

Деревня Дилиубу, известная тем, что является основным поставщиком овощей для Пекина и Тяньцзиня, будет поставлять сельскохозяйственную продукцию в мегаполисы во время предстоящего Фестиваля весны (Spring Festival) или китайского Нового года.

Эта деревня стала первой остановкой президента Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping) в ходе его двухдневной инспекционной поездки в Тяньцзинь. В четверг он встретился с жителями деревни, которая прошлым летом пострадала от сильных наводнений, и узнал о восстановлении местного сельскохозяйственного производства.

«Когда приходит время отмечать китайский Новый год все мои мысли о простых людей и рядовых гражданах», – сказал однажды Си, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (CPC) и председатель Центрального военного совета КНР.

На протяжении многих лет Си следует давно сложившейся традиции посещать простых людей, особенно из социально уязвимых слоев населения, накануне Фестиваля весны, самого важного праздника в китайском календаре. В этом году он будет отмечаться 10 февраля. Фестиваль – это время, которое традиционно проводится в кругу семьи.

Си всегда помнит о людях

В ходе своего послания по случаю Нового 2024 года, сделанного месяц назад, Си перечислил волнующие его больше всего вопросы, и к их числу относятся регионы, пострадавшие от наводнений, ураганов, землетрясений и других природных катаклизмов.

Когда он в четверг приехал к пострадавшим от наводнений в деревне Дилиубу, Си еще раз ясно дал понять, насколько его беспокоит состояние этих людях.

«ЦК Коммунистической партии Китая, а также партийные комитеты и правительства на всех уровнях власти всегда думают о безопасности и теплом отношении к каждому человеку», – сказал он жителям деревни.

Это уже не первый раз, когда китайский президент выбирает какое-либо место, пострадавшее от природной стихии, чтобы именно с него начать свою ежегодную инспекцию перед Фестивалем весны. В январе 2022 года он, несмотря на обильный снег, посетил людей в небольшой деревушке Феньнанюань в провинции Шаньси на севере Китая, которая пострадала от осенних наводнений.

Продвигая традиционную китайскую культуру

Примостившаяся среди многообразия старинных павильонов и извилистых переулков, древняя культурная улица Тяньцзиня, на которой расположено много знаменитых брендовых магазинов, погружена в оживленные приготовления к началу года Дракона.

Ее знаменитые врата в древнем стиле, украшенные узорами в виде китайского дракона и птицы Феникс, теперь сияют ярким оттенком «китайского красного», привлекая посетителей из разных уголков страны.

Посещая улицу в четверг, Си обратил особое внимание на важность продвижения традиционной китайской культуры. Эту мысль он также подчеркивал в ходе своего последнего визита в Тяньцзинь в 2019 году.

По словам Си китайская модернизация была бы невозможна без сохранения наследия и продвижения традиционной культуры Китая.

Называя Тяньцзинь городом с прекрасными чертами и особым шармом, он призвал к приложению усилий по сохранению и правильному использованию его исторических и культурных кварталов, чтобы они были жемчужиной на фоне современного мегаполиса.