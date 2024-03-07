CGTN: Си Цзиньпин призывает к развитию качественно новых производительных сил

Шань Цзэньхай (Shan Zenghai), депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва и инженер, удостоенный национальной награды, основательно подготовился к «Двум сессиям» этого года — ежегодной сессии высшего законодательного органа Китая и высшего политического консультативного органа страны.

Он привез с собой фотографию с изображением самого большого в мире высокотоннажного подъемного крана повышенной проходимости, разработанного компанией Xuzhou Construction Machinery Group, где Шань Цзэньхай, делегат от провинции Цзянсу в Восточном Китае, работает в качестве главного инженера.

Страсть Шаня Цзэньхая к инновациям побудила его за последний год совершить настоящий прорыв: на его счету 46 самостоятельно разработанных ключевых компонентов и более 10 знаковых изделий.

По словам Шаня Цзэньхая, источником вдохновения стал для него председатель Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping), который подчеркнул роль технологических инноваций в управлении высококачественным развитием страны во время дискуссии с делегатами на «Двух сессиях» в прошлом году.

Развитие качественно новых производительных сил в соответствии с местными условиями

Повторно подчеркнув важность задачи высококачественного развития в ходе дискуссий с коллегами-законодателями из Цзянсу во вторник, Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного комитета, призвал приложить больше усилий для развития качественно новых производительных сил в соответствии с местными условиями и обеспечить более мощные стимулы для продвижения инноваций.

Как один из двигателей экономического роста Китая, провинция Цзянсу стала лидером в отношении усилий по модернизации страны. В 2023 году ВВП провинции Цзянсу достиг 12,82 трлн юаней (1,78 трлн долларов США), что на 5,8% больше, чем в предыдущем году.

Си Цзиньпин призвал провинцию активизировать усилия по созданию кластеров стратегических новых отраслей промышленности, обладающих международной конкурентоспособностью, и встать в авангарде развития качественно новых производительных сил, опирающихся на научные инновации.

Он также призвал провинцию увеличить ее вклад в комплексное развитие экономического пояса реки Янцзы и дельты реки Янцзы.

Углубление реформ для придания импульса качественному развитию

В ходе группового обсуждения Си Цзиньпин отметил, что необходимо предусмотреть значительные меры для дальнейшего углубления реформ и придания мощного импульса продвижению качественного развития и модернизации Китая.

В 2024 году Китай стремится достичь темпов роста ВВП на уровне 5% — этот целевой показатель был установлен после того, как китайская экономика продемонстрировала стабильность и устойчивость в 2023 году, зафиксировав годовой прирост 5,2%, говорится в докладе о работе правительства страны, представленном на рассмотрение национального законодательного органа ранее во вторник.

В докладе также отмечаются многочисленные трудности и проблемы в связи с достижением целей этого года и указывается, что необходимо приложить больше усилий для поддержания ориентиров намеченной политики, работать более напряженно и мобилизовать согласованные усилия всех сторон.

Си Цзиньпин призвал провести реформы в науке и технике, системе образования и воспитания талантов, чтобы устранить препятствия для развития качественно новых производительных сил, оказать поддержку частной экономике и частному предпринимательству, а также снизить нагрузку на низовом уровне для стимулирования инновационной энергии Партии и всего общества.