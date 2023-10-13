CGTN: спорт объединяет — Азиада в Ханчжоу приближает общее будущее азиатского сообщества

4 октября сирийский боксер Ахмад Гхусун (Ahmad Ghousoon) с большим трудом завоевал бронзу в мужской категории до 80 кг — единственную медаль Сирии на XIX Азиатских играх в Ханчжоу.

Из-за конфликта и экономической блокады родины последние десять лет различные проблемы, например плохие тренировочные залы, являются той реальностью, в какой живут сирийские спортсмены Но Гхусун и другие сирийские спортсмены не отказываются от своей мечты участвовать в Азиатских играх.

«Я в третий раз приезжаю в Китай. Когда я иду по улице, многие люди меня приветствуют. И когда нам требуется помощь, многие люди приходят нам на помощь. Сюда приезжаешь, как к себе домой», — сказал спортсмен агентству China Media Group.

Спорт укрепляет дружбу

XIX Азиатские игры, завершившиеся 8 октября, стали не только площадкой для соревнований, но и способствовали дружбе и единству между людьми из различных регионов.

Выиграв золотую медаль в женской категории до 87 кг в финале соревнований по борьбе кураш, китайская спортсменка Лиу Йи (Liu Yi) расплакалась. На пути к победе в чемпионате она получила ряд травм и испытывала сильное давление.

Увидев, что Лиу плачет, ее соперница из Ирана Захра Багхери (Zahra Bagheri) поцеловала ее в щеку, чтобы успокоить, и они обнялись и заулыбались.

«Сегодня я очень старалась. Она мой лучший друг, и я очень ее уважаю, — сказала после Багхери. — Я поздравляю ее и надеюсь, что мы еще встретимся на других соревнованиях».

Прыгун с шестом Эрнест Джон Обиена (Ernest John Obiena) также столкнулся с логистическими сложностями, возникшими у филиппинской делегации, заранее приехав в Ханчжоу до официального открытия Азиады. Хуссейн Аль-Хизам (Hussain Al-Hizam) из Саудовской Аравии позволил Обиене остановиться в лагере Саудовской Аравии и пользоваться их тренировочными объектами.

Формирование азиатского сообщества с общим будущим

В субботу г-н Винод Кумар Тивари (Vinod Kumar Tiwari), исполняющий обязанности генерального директора Олимпийского совета Азии (OCA), высоко отозвался о Азиатских играх в Ханчжоу.

«Технически, это были одни из лучших Азиатских игр в истории. Стандарт Игр был очень и очень высоким. В итоге мы очень счастливы».

Гхазал Кхаладж (Ghazal Khalaj), капитан иранской женской команды по кабадди, в целом похвалила организацию Азиатских игр в Ханчжоу, особенно отметив предоставленный доступ к спортивным объектам, медицинским услугам и лечению.

С момента открытия соревнований медиадеревня и официальные отели получили около 300 писем благодарности от гостей из Японии, Республики Корея, Филиппин, Индонезии и других стран и регионов, и 37 600 волонтеров получили благодарность за внимательность и гостеприимство.

«Мы должны использовать спорт для укрепления единства, использовать эту историческую возможность и вместе преодолевать трудности. Мы должны чтить девиз Олимпийского совета «Только вперед» и открывать более широкие перспективы для азиатского движения к общему развитию, открытости и интеграции», — сказал президент Китая Си Цзиньпин на приветственном банкете в честь церемонии открытия Азиатских игр в Ханчжоу в сентябре.

Используя спорт в качестве моста, Азиатские игры в Ханчжоу стали платформой для культурного обмена и взаимопонимания между цивилизациями. Азиатские игры этого года знаменательны не только тем, что в них приняли участие все 45 членов Олимпийского совета Азии (OCA), но и самым большим в истории количеством мероприятий, включая соревнования по атлетике, плаванию и другим основным олимпийским видам спорта, а также по ушу, сепактакрау, крикету, борьбе кураш и другие специальные мероприятия, представляющие спортивную культуру различных регионов.

«Спорт — это инструмент. Мы должны понять, что Азия является одним из сильнейших континентов мира. Мы должны быть едины… Используя спорт, мы становимся более сильными странами Азии», — сказал Раджа Сапта Октохари (Raja Sapta Oktohari), президент Национального олимпийского комитета Индонезии каналу CGTN.