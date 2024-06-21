CGTN: Спустя пять десятилетий Китай и Малайзия ускоряют создание сообщества с общим будущим

Строительство Железной дороги восточного побережья (East Coast Rail Link, ECRL), железнодорожного мегапроекта в рамках инициативы «Пояс и путь» в Малайзии, реализуемого компанией China Communications Construction Company, идет полным ходом.

Ожидается, что проект, 60 % которого было выполнено в марте, после завершения значительно расширит транспортные связи и обеспечит более сбалансированный рост Малайзии, связав ее менее развитый регион на восточном побережье с экономическим центром на западном побережье.

Китай готов работать с Малайзией для неуклонной реализации крупных строительных проектов, таких как Железная дорога восточного побережья и проект «Две страны, парки-близнецы», одновременно расширяя масштабы торговли и инвестиций и развивая сотрудничество, заявил в среду премьер-министр Китая Ли Цян (Li Qiang) на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом (Anwar Ibrahim). Г-н Ли находится с официальным визитом в Малайзии с 18 по 20 июня.

Предлагаемая Китаем модель партнерства, которая характеризуется дружелюбием, искренностью, взаимной выгодой и инклюзивностью, несомненно является живительной альтернативой, предложенной за столом многостороннего сотрудничества в Юго-Восточной Азии. Накопленные дивиденды превратились в попутный ветер, который подталкивает инициативу «Пояс и путь» к триумфу в регионе, где Малайзия является одним из главных бенефициаров, написал в статье, опубликованной в среду, Онг Ти Кит (Ong Tee Keat), президент совета инициативы «Пояс и путь» по Азиатско-Тихоокеанскому региону и бывший министр транспорта Малайзии.

Китай является крупнейшим торговым партнером Малайзии на протяжении 15 лет подряд, а Малайзия уже давно является вторым крупнейшим торговым партнером Китая среди членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Анвар Ибрагим достигли важного консенсуса по совместному строительству китайско-малайзийского сообщества с общим будущим.

В ходе визита г-на Ли Китай и Малайзия договорились ускорить создание китайско-малайзийского сообщества с общим будущим, поддерживать тесные обмены на высоком уровне и углублять сотрудничество в различных секторах. Стороны также договорились содействовать высококачественной реализации регионального всеобъемлющего экономического партнерства и как можно быстрее завершить переговоры по версии 3.0 Зоны свободной торговли Китай-АСЕАН.

В этом году исполняется 50 лет с установления дипломатических отношений между Китаем и Малайзией и отмечается Год китайско-малайзийской дружбы. За последние 50 лет Китай и Малайзия укрепили отношения между народами.

В 2023 году Малайзия приняла около 1,4 миллиона китайских туристов, что сделало китайских туристов одной из шести крупнейших групп иностранных туристов, посетивших страну. Недавно введенный безвизовый режим значительно расширил обмены между народами. «Мы уверены, что сможем принять более 5 миллионов туристов из Китая», — сказал в апреле Манохаран Периасами (Manoharan Periasamy), генеральный директор по туризму Малайзии.

В ходе визита г-н Ли также призвал обе стороны углубить обмены между народами и культурные обмены в таких областях, как культура, туризм и образование, а также обмены между молодежью двух стран и обмены на субнациональном уровне для дальнейшего содействия личному обмену между двумя странами.