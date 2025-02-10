CGTN: Стремительно набирающая обороты «экономика льда и снега» в Китае способствует экономическому росту страны

Харбин, столица провинции Хэйлунцзян (Heilongjiang) на северо-востоке Китая, является примером процветающей «экономики льда и снега» в стране.

Во время 8-дневных каникул по случаю Праздника Весны, которые в 2025 году проходили с 28 января по 4 февраля, в городе наблюдался бум зимнего туризма. Харбинский Ледово-снежный тематический парк (Harbin Ice-Snow World), известный своими ослепительными ледяными скульптурами, посетило более 610.000 человек. Так, 1 февраля был установлен новый рекорд посещаемости за один день (более 100.000 посещений).

Растущая популярность парка отчасти объясняется тем, что с 7 по 14 февраля город принимает 9-е Азиатские зимние игры, которые станут вторым крупнейшим зимним спортивным событием в Китае после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) примет участие в церемонии открытия 9-х Азиатских зимних игр и проведет приветственный банкет для иностранных лидеров.

Си Цзиньпин уделяет пристальное внимание развитию зимних видов спорта и связанных с ними отраслей промышленности Китая, призывая рассматривать «экономику льда и снега» как новую точку роста, способствующую развитию всей промышленной цепочки, включающей зимние виды спорта и культуру, зимнее спортивное снаряжение и туризм.

В последние годы, по мере повышения популярности зимних видов спорта и туризма в Китае в целом, «экономика льда и снега» переживает значительный рост.

По данным Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая, в зимнем сезоне 2023-2024 годов количество людей по всей стране, занимающихся различными зимними видами спорта, такими как катание на коньках, катание на лыжах, кёрлинг и хоккей с шайбой, достигло 57,35 млн человек. В стране было зарегистрировано более 385 млн посещений мест зимнего отдыха, что на 38% больше, чем в предыдущем году.

За последний зимний сезон только в Харбине побывало более 87 млн человек, что на 300% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и принесло бюджету 124,8 млрд юаней (около 17,4 млрд долларов) доходов от туризма — ошеломляющий 500% рост.

Между тем, востребованность льда и снега становится важной точкой роста для расширения внутреннего спроса, превращая «холодные» ресурсы в «горячий» двигатель экономического развития.

По данным онлайн-магазинов и туристических платформ, объем заказов на ледовое и снежное снаряжение резко вырос, а во время шоппинг-фестиваля «Double 11» в прошлом году наблюдался всплеск поисков и бронирования зимних туров активного отдыха.

На ведущей китайской платформе электронной торговли Tmall в период шоппинг-фестиваля «Double 11» продажи в таких категориях, как пуховики, термобелье и лыжное снаряжение, выросли более чем на 200% в годовом исчислении.

Чтобы максимально задействовать свои богатые ледяные и снежные ресурсы для экономического развития, Китай активизирует усилия по расширению своей зимней экономики, охватывающей спорт, культуру, снаряжение и туризм.

Согласно руководящим принципам, выпущенным Главным управления Госсовета КНР, страна намерена продвигать свою «экономику льда и снега» как новую точку роста с целью выйти на уровень 1,2 трл юаней (около 169 млрд долларов) к 2027 году и 1,5 трл юаней к 2030 году.

Для достижения этих целей различные города и регионы интегрируют зимние виды спорта и туризм в свои планы развития.

Провинция Хэйлунцзян содействует созданию демонстрационной зоны зимних видов спорта Китайско-Шанхайской организации сотрудничества, ускоряя развитие ледового и снежного оборудования и цифровых индустриальных парков.

В Пекине городские власти приступили к реализации плана действий, предлагающего 24 конкретных меры в таких областях, как расширение зимних видов спорта и досуга, а также ускорение строительства ледовых и снежных объектов.

Бурный рост «экономики льда и снега» привлек также и внимание мировой общественности. Целый ряд мер, включая оптимизацию политики безвизового режима и открытие новых международных авиамаршрутов, подвигли большое количество иностранных туристов на «освоение Китая» и проведение зимнего сезона путешествий в этой стране.

Процветающая китайская «экономика льда и снега» также придала новый импульс глобальному туристическому рынку, сказал в четверг официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь (Guo Jiakun), тепло пригласив друзей во всем мире принять участие в ледовых и снежных мероприятиях, способствующих укрепению дружбы и сотрудничества.