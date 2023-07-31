CGTN: Универсиада в Чэнду объединила мир с помощью спорта

В городе Чэнду (столица юго-западной китайской провинции Сычуань) официально открылась ХХХI летняя Универсиада, организованная Международной федерацией университетского спорта (FISU), о чем объявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Летняя Универсиада, дважды отложенная из-за COVID-19, в настоящее время находится в центре внимания всего мира.

В соревнованиях, которые будут проходить с 28 июля по 8 августа и состоят из 18 дисциплин, примут участие около 6500 спортсменов из более чем 113 стран и регионов. Это не только спортивное мероприятие для молодежи со всего мира, но и важная площадка для культурного обмена.

Забота о молодежи

Председатель КНР Си Цзиньпин, считающий молодежь «будущим нашей нации и мира», неоднократно выражал по отношению к ней свою заботу.

«Партия и страна считают, что молодые люди заслуживают наилучшей защиты, и мы возлагаем на них самые высокие надежды. Они подобны растущим на Земле молодым деревьям, которые в конечном итоге вырастут в высокие деревья и предоставят убежище нуждающимся», — заявил он на церемонии, посвященной столетию Коммунистического союза молодежи Китая в 2022 году.

На встрече с чиновниками уездного уровня страны в 2015 году он посоветовал молодым людям не засиживаться допоздна и не перенапрягаться на работе.

Для многих молодых людей Си Цзиньпин — это как друг, из речей которого можно черпать вдохновение.

«Мы должны воспитывать и направлять молодых людей, чтобы у них было правильное представление о мире, всестороннее понимание национальных условий и тенденции эпохи», — заявил Си Цзиньпин в мае 2019 года в своем выступлении на собрании, посвященном столетию Движения 4 мая.

«Юные друзья, пусть ваша молодость сияет еще ярче ради страны, народа, китайской нации и человечества», — заявил он в конце выступления.

Ускорение создания ведущей спортивной державы

Китай придает большое значение вопросам спорта с момента проведения XVIII Всекитайского съезда КПК, состоявшегося в 2012 году.

Согласно официальному плану, опубликованному в сентябре 2019 года, Китай обязался стать ведущей спортивной державой к 2050 году.

Отмечая роль здоровья нации в социальном развитии и процветании страны, Си Цзиньпин подчеркнул, что спорт является важным способом укрепления здоровья людей, а также важным методом в реализации их стремления к лучшей жизни и содействии всестороннему развитию личности.

Ярким свидетельством того стало успешное проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 в Пекине в феврале и марте 2022 года, во время которых воплотилась в реальность цель Китая по привлечению 300 миллионов человек к ледово-снежным мероприятиям, а чувство удовлетворенности среди людей заметно усилилось.

Объекты спорта для проведения Игр также принесут пользу широкой публике в Чэнду. Этот город стремится стать всемирно известным городом спортивных мероприятий, поэтому было построено и отремонтировано большое количество объектов спорта, что позволяет его жителям заниматься спортом бесплатно или за небольшую плату.

Содействие цивилизационному взаимному обучению

Согласно заявлениям во время апрельской пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию, Универсиада в Чэнду будет способствовать укреплению дружбы между молодыми спортсменами и студентами отечественных и зарубежных вузов, развитию гуманитарных обменов и взаимного обучения между культурами, а также дальнейшему построению сообщества единой судьбы человечества.

Концепция сообщества единой судьбы человечества, которая была предложена и изложена Си Цзиньпином во Дворце Наций в Женеве (Швейцария) в 2017 году, является ответом Китая на стоящие перед миром вызовы и проблемы.

В последние годы международное сообщество сталкивалось с беспрецедентным кризисом в области здравоохранения, стремясь при этом поддерживать социально-экономическое развитие, и концепция, предложенная Си Цзиньпином, получила широкое признание во всем мире.

Цель Универсиады в Чэнду также перекликается с инициативой глобальной цивилизации — крупным общественно значимым продуктом, который был предложен Си Цзиньпином в марте этого года.

«Странам необходимо поддерживать между культурами принципы равенства, взаимного обучения, диалога и инклюзивности; и пусть культурный обмен одержит победу над разобщением, взаимное обучение одержит победу над конфликтами, а инклюзивность одержит победу над любым чувством превосходства», — заявил Си Цзиньпин.