CGTN: Усилия Китая по обеспечению медицинских товаров в условиях пандемии COVID-19

В начале декабря, после ослабления мер по борьбе с эпидемией, за которыми последовал рост числа инфекций и рост спроса на лекарства, Китай предпринял усилия по обеспечению поставок медицинских препаратов, необходимых для профилактики COVID-19 и борьбы с ним.

Национальное управление по медицинским товарам настоятельно призвало органы медицинского регулирования на всех уровнях принять различные усиленные меры, такие как направление персонала на фабрики для проверок и повышение качества выборочных проверок, чтобы обеспечить поставки необходимых медицинских препаратов, таких как лекарства, реагенты для тестирования, вакцины, медицинские маски и защитные костюмы.

Фармацевтические предприятия также стремятся гарантировать поставки.

Провинция Шаньдун на востоке Китая является крупнейшей в стране базой производства сырья для жаропонижающих болеутоляющих лекарственных средств. Многие компании в провинции уделяют особое внимание экспортным рынкам, но быстро корректируют свои каналы сбыта и увеличивают производственный потенциал в целях обеспечения внутренних поставок.

Местные правительственные ведомства также помогают компаниям получать доступ к материалам и транспорту для обеспечения стабильности отраслевой цепочки поставок ключевых продуктов. Сырье и препараты были произведены в полном объеме, сообщил China Media Group директор Департамента промышленности и информационных технологий провинции Шаньдун Чжан Хайбо (Zhang Haibo).

Г-н Чжан заявил, что они также будут осуществлять координацию между производственными предприятиями, медицинскими учреждениями и торговыми компаниями, а также организовывать доставку лекарственных средств с целью повышения доступности лекарств для населения.

Фармацевтические компании по всей стране также приняли меры, такие как адаптация технологий и запуск новых производственных линий, для расширения производственных мощностей и удовлетворения рыночного спроса.

Генеральный директор подразделения фармацевтического бизнеса компании Guangzhou Xiangxue Pharmaceutical Co., Ltd. г-н Тан Гуанхуа (Tan Guanghua) в провинции Гуандун на юге Китая заявил, что они открыли две новые производственные линии для производства китайских патентованных лекарств и увеличения ежедневной производительности примерно на 50%.

Что касается реагентов для обнаружения антигенов, заместитель директора Департамента промышленности потребительских продуктов Министерства промышленности и информационных технологий Чжоу Цзянь (Zhou Jian) заявил на пресс-конференции 14 декабря, что все 42 производителя были включены в государственный белый список и обязаны закупать и хранить ключевые материалы для обеспечения достаточного количества реагентов.

Г-н Чжоу также заявил, что построенная Китаем крупнейшая в мире линия по производству вакцины против COVID-19 с годовой мощностью более 7 миллиардов доз и объемом производства более 5,5 миллиардов доз может удовлетворить потребности нынешней системы профилактики эпидемии и борьбы с ней.

По словам г-на Чжоу, в ответ на растущий спрос на маски N95 в стране было увеличено их производство.

Медицинские услуги, предоставляемые больницами и клиниками

На низовом уровне в городах восточной части Китая в провинциях Цзянсу и Чжэцзян, в центральной провинции Хэнань и на юге провинции Гуандун были созданы многочисленные временные инфекционные клиники, чтобы обеспечить своевременное лечение пациентов с симптомами COVID-19.

Врачи в этих временных клиниках будут диагностировать пациентов и назначать лекарства, что сделает их удобными для местных жителей, остро нуждающихся в медицинских услугах.

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая некоторые местные клиники открыли службы онлайн-консультаций, обеспечивающие возможность назначения и доставки лекарств. Некоторые медицинские учреждения создали специальные каналы для приема уязвимых групп населения, таких как пожилые, беременные и младенцы.

Шанхай расширил вместимость инфекционных отделений в местных здравпунктах, филиалах и сельских клиниках для приема растущего числа пациентов.

В Китае действует трехуровневая система больниц, оказывающих первичную, вторичную и третичную помощь. Больницы первичной и вторичной помощи, как правило, принимают пациентов из определенных населенных пунктов и районов. В Шанхае эти два уровня больниц на сегодняшний день отвечают 60% всех потребностей в лечении.

Больницы третьего уровня имеют наибольшее число койко-мест, предоставляют комплексные медицинские услуги и находятся в самом центре внимания. Многие больницы третьего уровня в Шанхае увеличили количество койко-мест и запасы лекарств.

По словам представителя, выступавшего на пресс-конференции в Пекине в субботу, муниципалитет Пекина настоятельно призвал городские больницы третьего уровня должным образом выполнять свою роль в системе здравоохранения, в полной мере задействовать группы экспертов и обеспечивать специальное лечение пациентам, страдающим от коронавируса, а также прилагать все усилия по повышению излечиваемости и снижению уровня смертности.