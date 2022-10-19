CGTN: XX съезд КПК: успехи в реализации национальной политики за последнее десятилетие

246 из 2296 делегатов, избранных для участия в XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК), или 11,5% от их общего количества, являются представителями 40 этнических меньшинств.

В понедельник, через день после открытия исторического съезда, Генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил ход реализации национальной политики КПК с группой делегатов из Гуанси-Чжуанского автономного района Южного Китая, в котором проживает крупнейшее этническое меньшинство страны.

Си Цзиньпин призвал весь китайский народ, независимо от принадлежности к той или иной этнической группе, оставаться единым как «закаленная сталь» и под руководством КПК провести гигантский корабль национального возрождения через волны и ветра к достижению поставленной цели.

Он сказал, что XX Всекитайский съезд КПК указывает дальнейшее направление развития Партии и страны, а его итоги послужат политической декларацией и программой действий для партии по объединению китайского народа в целях поддержки и развития социализма с китайскими особенностями.

Высоко оценив достижения Гуанси в борьбе с нищетой, осуществлении экономических реформ, охраны окружающей среды и других областях в период после XVIII Всекитайского съезда КПК, состоявшегося в 2012 году, Си Цзиньпин заявил, что они наглядно свидетельствуют об успехе национальной политики партии и системы региональной этнической автономии, которая стала ярким воплощением великих изменений, произошедших в Китае за первые 10 лет новой эры.

Развитие Гуанси

В апреле Си Цзиньпин был единогласно избран делегатом съезда от избирательного округа Гуанси-Чжуанского автономного района — одного из 38 избирательных округов, представляющих более 96 миллионов членов КПК по всей стране.

Гуанси, автономный район на юге Китая, граничащий с Вьетнамом, населен преимущественно этническими меньшинствами и играет важную роль в трансграничной торговле с Юго-Восточной Азией. В последние годы, благодаря дальнейшему усилению открытости Китая, район успешно укрепляет экономические связи с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Эта динамика проявилась на состоявшейся в сентябре текущего года 19-й Международной выставке Китай-АСЕАН, в ходе которой было подписано 267 внутренних и международных сделок с привлечением инвестиций в размере более 400 млрд юаней, или около 57 млрд долларов, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом.

В ноябре 2020 года Гуанси покончил с бедностью во всех своих 54 беднейших уездах, сообщив о ликвидации абсолютной нищеты в восьми обнищавших уездах, в том числе в шести автономных уездах, где проживают этнические меньшинства.

Участие Си Цзиньпина в выборах в приграничных районах, где проживает большое число этнических меньшинств, а также участие других лидеров в традиционных базовых революционных районах и в ключевых регионах, играющих важнейшую роль в осуществлении национальных стратегий развития, стало вдохновляющим примером для ведущих должностных лиц.

Выборы лидеров в качестве делегатов в соответствующих избирательных округах и их участие в групповых обсуждениях в составе соответствующих делегаций способствуют укреплению руководящей роли Партии, стимулируют ее дальнейшее развитие, а также содействуют реализации важнейших национальных инициатив в области развития и превращению Китая в современное во всех отношениях социалистическое государство.

Усиление чувства общности китайской нации

В представленном в воскресенье докладе на XX Всекитайском съезде КПК Си Цзиньпин подчеркнул важность усилий по усилению чувства общности китайской нации.

Китай является единым многонациональным государством. Усиление чувства национальной идентичности, неизменное поддержание целостности и единства страны, а также совместные усилия всех этнических групп, направленные на общее процветание и развитие, являются целями национальной политики КПК.

Система региональной этнической автономии означает, что районы, в которых проживает большое число этнических меньшинств, должны иметь региональную автономию, создавать автономные органы и осуществлять полномочия самоуправления под единым руководством государства. Эта базовая политическая система четко определена в Конституции страны и в Законе о региональной этнической автономии.

Согласно правительственному докладу, опубликованному в 2021 году, в районах проживания этнических меньшинств достигнут заметный прогресс в борьбе с нищетой. В период с 2016 по 2020 год в пяти автономных районах — Внутренней Монголии, Тибете, Нинься, Синьцзяне и Гуанси — и трех провинциях с большим полиэтническим населением — Гуйчжоу, Юньнане и Цинхае — численность бедняков сократилась на 15,6 миллиона человек.

Согласно докладу крайняя нищета ликвидирована во всех 28 малочисленных группах этнических меньшинств.