Чаеторговцы со всей России обменялись опытом в рамках ежегодной весенней конференции

В апреле сообщество Товарищество Чаеторговцев провело II Всероссийскую ежегодную весеннюю конференцию. Мероприятие объединило представителей чайной отрасли со всей страны и ближнего зарубежья. На конференцию зарегистрировались 300 участников из 124 городов от Москвы до Магадана, от Санкт-Петербурга до Бишкека. Организатором встречи выступила чайная компания УНЦИЯ (ТМ: Товарищество чаеторговцев, УНЦИЯ, Vintage).

Основной целю конференции стало объединение специалистов отрасли, управленцев и владельцев чайных магазинов, расширение коммьюнити с целью обмена опытом розничной чаеторговли и поиска путей развития доли продаж развесного чая в регионах.

Конференция проходила 3,5 часа. На встрече обсуждались вопросы развития продаж, методы взаимодействия с покупателем, инструменты обучения, развития и мотивации персонала. Чаеторговцы обменивались опытом друг с другом. В этом году среди докладчиков наравне с практикующими управленцами сети Унция, были задействованы и владельцы чайного бизнеса из Москвы, Омска и Новосибирска. Участники активно задавали волнующие их вопросы докладчикам и получали ответы на самые важные из них.

По итогам конференции чаеторговцы высоко оценили пользу от участия в данном мероприятии. Новые участники конференции присоединились к активному сообществу в телеграм-канале Товарищество чаеторговцев. Также были достигнуты договоренности о проведении будущей встречи перед новогодним сезоном. Осенью компания УНЦИЯ намерена пригласить на встречу в том числе новых крупных игроков рынка. Ожидается прирост до 1000 членов сообщества к осенней конференции 2023.

Справочно: Компания УНЦИЯ основана в 2002 году. Является лидером на рынке развесного чая. Компания успешно развивает розницу – 30 собственных магазинов в Петербурге, Москве. Открыла более 200 магазинов по системе франчайзинга. Входит в ТОП010 лучших предложений франшизы по данным бизнес-портала Beboss. Развивает оптовое направление в 8 странах под ТМ VINTAGE.