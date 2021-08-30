Часы работы петербургских парков могут ограничить

В связи с очередным пиком заболеваемости коронавирусом и недостаточной вакцинацией населения власти Санкт-Петербурга скорее всего будут вынуждены в очередной раз принять ряд ограничительных мер.

Речь идет о том, чтобы ограничить посещение городских парков и скверов, а также иных мест скопления людей с 21.00 до 11.00. Особенно это актуально сейчас, в конце лета и начале осени, когда риск респираторных заболеваний и эпидемий ОРВИ возрастает безотносительно COVID-19. Впрочем, коронавирус при такой погоде также становится максимально опасным и распространяется активнее.

Ранее власти города уже принимали подобные решения. И это снижало уровень заболеваемости населения. Стоит напомнить, что в июне этого года были введены ограничения на работу фуд-кортов, запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий в этих локациях, ограничена работа ресторанов с 2.00 до 6.00 утра. Это позволило сдержать распространение болезни в Петербурге. В рамках профилактики в городе были отменены все массовые мероприятия численностью более 75 человек. И это также дало свои положительные результаты.

Более того, по распоряжению властей от 21 июня военно-морской парад в Петербурге также прошёл без зрителей с трансляцией через СМИ и цифровые сервисы (). В Смольном отдают себе отчет в том, что это была непопулярная мера. Но в рамках борьбы с распространением эпидемии приходится идти и на такие шаги.

К сожалению, невзирая на запрет непосредственного наблюдения «Алых парусов», мероприятие наблюдало множество людей. Что существенно увеличило как риск распространения заболевания, так и способствовало массовому заражению граждан. Впредь, для предотвращения такого рода стихийных акций неповиновения властями будут использованы соответствующие административные и правовые меры. Вплоть до привлечения граждан к административной ответственности.

К сожалению, в силу ряда внешних и сугубо человеческих факторов, распространение COVID-19 продолжается, а уровень заболеваемости вызывает серьезные опасения. Это значит, что городу необходимы новые ограничительные меры в рамках улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

В силу назревшей необходимости, в Смольном сейчас разрабатывается программа по ограничению посещения парков и скверов в вечерние, ночные и утренние часы. В силу снижения температуры и повышения уровня влажности в атмосфере именно это время представляет наиболее опасное для распространения респираторных вирусных культур и в первую очередь COVID-19. Изменения в регламенте посещения парков и скверов города будут внесены в ближайшем будущем. Ограничения будут действовать вплоть до нормализации эпидемиологической обстановки в Петербурге.