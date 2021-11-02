Чат-бот по поиску пакетных туров – многообещающий инструмент «Вита трэвел»

Федеральная турсеть «Вита трэвел» выводит на рынок чат-бота по поиску пакетных туров (с включенным перелетом). В отличие от аналогов, которые ранее создавались в России, «Вита трэвел бот» не просто собирает заявки, спрашивая пользователя о датах вылета, стране и количестве туристов и передавая их в работу сотрудникам турфирмы, а ищет и показывает пакетные туры индивидуально для пользователя. Также, в отличие от привычных сайтов-поисковиков туров, добавлены функции сравнения цен из двух городов вылета по одному маршруту, из одного города вылета по двум разным направлениям и сравнение по датам вылета.

“Вита трэвел бот” теперь дает возможность получить нужные подборки пакетных туров, сравнить стоимость по различным критериям за 20-30 секунд на четырех платформах (Viber, Telegram, Vkontakte или Instagram) без использования сайтов и предоставления контактов для связи, проверить наличие мест по интересующему туру на рейсе и ознакомиться с описанием и отзывами по отелю. Разработчики также обещают, что никаких рекламных рассылок или горящих туров “Вита трэвел бот” осуществлять не будет. «Вита трэвел бот» будет показывать туры десятков туроператоров из всех доступных городов вылета России.

«Мы не планируем ограничиваться разделом по пакетным турам, мы обслуживаем клиентов из 54 регионов и 62 стран и планируем расширить универсальность нашего бота, добавить экскурсионные туры, автобусные, оформление виз и другие наши услуги, о которых наши клиенты привыкли узнавать офлайн или через сайт», – говорит Алексей Ципордей.

По мнению Алексея Ципордея, чат-бот не будет соперничать с турагентами, так как клиент, который хочет прямого общения с менеджером, всегда выберет его, нежели какой-либо онлайн-сервис в виде сайта или чат-бота.

Напомним, что на данный момент в мировом туризме популярны следующие виды чат-ботов:

первые рекомендуют куда поехать как советники, гиды, путеводители;

вторые предлагают перелеты или отели отдельно от таких “монстров” зарубежного туризма, как Kayak, Expedia или Booking.com;

третьи дают возможность оставить заявку/забронировать конкретную услугу у конкретной компании (как чат-бот Zachekin по регистрации на рейс от Аэрофлота).

На англоязычном рынке существуют несколько стартапов (Hipmunk, SnapTravel и другие), которые собирали инвестиции по несколько миллионов долларов и отличались тем, что распознавали речь пользователя и выдавали нужные варианты перелета или проживания в нужном месте на нужные даты.

В России же понятие Турбот до сегодняшнего момента ограничивалось автоматическим задаванием вопросов пользователю с целью получить заявку и отдать её в работу сотруднику турфирмы. Ранее был проект “Турбот”, который продавался небольшим турагентствам для сбора заявок и автоматического написания новым клиентам в соцсетях сообщений, при запросе туров он выдавал лишь 3 варианта. Учитывая, что не было возможности сузить критерии поиска по звездности отеля, по типу питания или диапазону дат вылета, фактически турбизнес с помощью него собирал лишь заявки для дальнейшей работы. На момент прошлогоднего локдауна он переставал работать, в августе 2020 было напоминание пользователям о его “возврате”, но на данный момент он не отвечает пользователям.

Пандемия нанесла сильнейший урон по турбизнесу, но, как и остальные сферы, российский туризм предлагает всё больше сервисов, заменяющих первичную консультацию менеджера турагентства. Авиабилеты были первыми на очереди выхода из-под массового турагентского арсенала, затем бронирование гостиниц. Онлайн-продажи через сайты бронирования с каждым годом отнимают клиентов у стандартных офлайн-турагентств, которые в большинстве своем превратились из-за удара от COVID-19 во «фрилансерскую» работу из дома, без офиса в качестве самозанятости.

По последним исследованиям чат-боты в сфере туризма занимают вторую строчку по популярности использования в мире среди других бизнес-отраслей по предоставлению услуг с долей 18%. Первое место остается за сферой недвижимости – 28%, третье – за образованием – 14%, медицина и финансы – 10% и 5% соответственно.

Фото: Pixabay