Чемпионат «История будущего» — шанс для воплощения идей

Открыт приём заявок на участие в чемпионате «История будущего 2024». Четвёртый год подряд он становится площадкой для реализации самых смелых творческих проектов талантливой молодёжи.

Организатором чемпионата является Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры».

«История будущего» – это возможность для талантливых студентов проявить себя и реализовать свой творческий потенциал, а главное, приобрести новые практические навыки и представить миру свой культурный проект при экспертной поддержке Российского фонда культуры.

27 ноября состоится четвёртый чемпионат «История будущего», который объединит студентов не только из вузов России, но и из стран зарубежья. В 2024 году территориальную эстафету примет город Сочи. В мероприятии примут участие 20 команд, состоящих из молодых ребят в возрасте от 18 до 25 лет.

Важность поддержки молодёжных инициатив отметила генеральный директор Российского фонда культуры Елена Юрьевна Головнина:

«Будущее креативных индустрий нашей страны находится в руках молодых специалистов. Чемпионат «История будущего» помогает студентам проявить себя, приобрести реальный опыт проектной деятельности и развить всегда актуальные надпрофессиональные навыки. В этом году мы уделяем большое внимание укреплению международного сотрудничества в сфере культуры и будем рады поддержать интересные креативные решения».

Заявки принимаются до 7 октября 2024 года. Очная часть чемпионата пройдёт с 27 ноября по 1 декабря в Сочи в федеральном центре подготовки «Юг спорт». Для участников организована интенсивная программа в форме актуального сегодня игрового обучения: тематические лекции, мастер-классы, круглые столы и встречи с экспертами, в ходе которых лидеры креативной отрасли поделятся опытом развития творческого сектора в России.

В этом году конкурсная комиссия чемпионата ведёт приём заявок от уже сложившихся рабочих групп по направлениям в самых различных сферах: мода, кино, инновации и искусство. Каждый участник команды-победителя чемпионата получит денежную премию в размере 120 000 рублей. Из указанной премии удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Результатом чемпионата в 2021 году стала компьютерная игра по реальным фактам из жизни Петра I «Петриада», которая помогает изучать историю России в интерактивной форме. В 2022 году победителем стал увлекательный проект о путешествиях «EDU в поезде», в котором семь студентов из Уфы, Иркутска, Донецка, Луганска, Челябинска и Москвы преодолели более 20 000 километров пути и посетили 5 городов России, чтобы рассказать об уникальных местах и людях большой страны. Победителем в 2023 году жюри признало подкаст «Тонкой нитью», посвящённый искусству национальной вышивки в России. Одним из призёром чемпионата стал социальный проект «Доступное будущее» – программа для учреждений культуры и образования по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья.