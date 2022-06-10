«Аларм Моторс» увеличивает объемы реализации моторных масел LUKOIL по всей дилерской сети

Петербургский автомобильный холдинг «Аларм Моторс» стал партнером гоночной команды LUKOIL Racing Team в соревнованиях класса «Туринг» Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Это официальные соревнования, проводимые на специально модифицированных версиях серийных автомобилях Российской автомобильной федерацией в статусе чемпионата и Кубка России, начиная с 2014 года.

Первый этап гонок состоится уже в эти выходные – 10-12 июня – на трассе Смоленское кольцо. Заезды будут показаны в эфире канала Матч ТВ. Всего же в 2022 году в календаре чемпионата 5 этапов на традиционных для кольцевых гонок автодромах. Помимо вышеупомянутого Смоленского кольца, это Нижегородское кольцо (8-10 июля), Moscow Raceway (19-21 августа), Игора Драйв (9-11 сентября), Крепость Грозная (6-8 октября).

LUKOIL Racing Team в новом сезоне будут представлять три пилота из Санкт-Петербурга: братья Артем и Захар Слуцкие, а также Егор Оруджев, выступавший за команду в прошлом году.

В 2021 году Оруджев дебютировал в российском Туринге, выиграв одну гонку и 3 квалификации. Кроме этого, еще 4 гонки Егор заканчивал на подиуме. Захар Слуцкий в прошлом сезоне одержал по одной победе в гонке и квалификации и однажды финишировал на втором месте. Эти результаты позволили ему стать кандидатом в мастера спорта. Артем Слуцкий сел за руль только на предпоследнем этапе, но на подиум попал даже быстрее, чем брат – уже во второй гонке «Туринга» занял третье место.

Егор Оруджев продолжит выступления на привычном для себя автомобиле Audi RS3 LMS. Артем и Захар Слуцкие проведут сезон на спорткарах Hyundai i30N TCR, которые им предоставит «Аларм Моторс», являющийся официальным дилером марки Hyundai.

Hyundai i30N TCR – профессиональный гоночный автомобиль, который пока недоступен для приобретения в розничной дилерской сети Hyundai в России. Это переднеприводный спорткар, оснащенный 6-ступенчатой коробкой передач X-trac, 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом объемом 2.0 л. и мощностью 340 л.с., а также бензобаком на 100 литров. Автомобиль разгоняется до скорости 100 км/ч за 5 секунд.

«Аларм Моторс» второй год остается единственным петербургским автомобильным дилером, представленным в РСКГ.

— «Аларм-Моторс» сотрудничает с брендом LUKOIL с 2005 года. За это время мы смогли убедиться в высоком качестве продукции компании для автомобильной индустрии и в этом году приняли решение значительно увеличить объемы реализации моторных масел LUKOIL по всей дилерской сети холдинга. Такой шаг позволит заместить практически исчезнувшие с рынка западные бренды, широко применяя продукцию компании при гарантийном и постгарантийном мультибрендовом обслуживании, – говорит генеральный директор ГК «Аларм Моторс» Роман Слуцкий. – Являясь одним из лидеров продаж и обслуживания автомобилей Hyundai в Северо-Западном регионе, «Аларм-Моторс» делает акцент на том, чтобы спонсируемые им пилоты продолжали выступать на спорткарах Hyundai i30 N TCR. Опыт прошлого года продемонстрировал, что целевое спонсорство в автоспорте даёт ощутимые результаты холдингу в укреплении бренда, а также выступает дополнительным драйвером для привлечения новых клиентов в автосалон Hyundai на Выборгском шоссе в Петербурге.

— Мы рады возможности продолжать развиваться и находить новых партнеров, несмотря на сложную ситуацию в мире. Мы не только смогли сохранить наших прежних спонсоров и партнеров, включая SMP Racing, но и нашли новых в лице автохолдинга «Аларм-Моторс», имеющего давние деловые отношения с компанией ЛУКОЙЛ. Надеемся, что отношения с новым партнером дадут не только новый вектор взаимоотношениям двух компаний, но и принесут нам очень сильных пилотов, которые дополнят уже имеющихся у нас, – отмечает руководитель ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим Евгений Малиновский. — Технически мы полностью готовы к новому сезону. К сожалению, у нас не получилось привезти в Россию Hyundai Elantra – один из самых современных автомобилей категории TCR. Однако мы рассчитываем, что новый баланс производительности позволит команде бороться за первые места с имеющимися гонщиками и гоночными автомобилями.

Для «Аларм Моторс» домашним этапом станут заезды на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области 9-11 сентября.

Дополнительная информация

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей 9 брендов: Hyundai, KIA, Ford, Suzuki, Mazda, Haval, Geely, FIAT, UAZ. В 2021 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 9178 новых автомобилей, что на 8,7% выше результата 2020 года (8 442 штуки).

За 2,5 года сотрудничества с «Хендэ Мотор СНГ» «Аларм-Моторс» реализовал в своем петербургском дилерском центре более 2500 новых автомобилей Hyundai.

LUKOIL Racing Team – одна из ведущих спортивных команд в автоспорте. Создана в 1997 году нефтяной компанией ЛУКОЙЛ для участия в автомобильных гонках. Гонщики LUKOIL Racing Team выиграли более 70 чемпионатов и Кубков в России, одержали около 300 побед в российских и европейских соревнованиях.