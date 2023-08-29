China Matters: Красивое побережье, но это не все

В городе Яньтай, одном из самых популярных среди туристов прибрежных городов, новые открытия происходят в море. Острова, усеявшие побережье, ждут туристов, желающих познать очарование моря.

Некоторые острова отличаются первозданной природной красотой, позволяя посетителям познакомиться с жизнью рыбаков, а другие дают возможность получить совершенно новые впечатления о «морском отдыхе».

Evy из China Matters отправляется на остров Чандао в Яньтае, чтобы познакомиться с «ганьхай», или прибрежным собирательством, – популярным занятием для туристов на этом острове. Она собирает ведро морепродуктов на пляже. На острове Янма, еще одном популярном туристическом месте, Jack из China Matters ощущают захватывающие природные красоты на велосипеде. Он наслаждается необыкновенным отдыхом на острове и делает себе паспорт города Яньтай в качестве дневника путешествий.

Еще один вариант для туристов – гостинично-развлекательный комплекс Genghai №1. На этой морской ферме Jack впервые ловит рыбу в море и пробует пойманную рыбу на ужин. Всего за один день он совершает виртуальное глубоководное путешествие с помощью интеллектуальных технологий.