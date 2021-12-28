Численность кооператива «Бест Вей» к концу 2021 года составила 19204 человек

Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни «Бест Вей» на пресс-конференции 24 декабря 2021 г., прошедшей в пресс-центре «МК» в Москве, представил результаты деятельности кооператива в 2021 году – восьмом году деятельности кооператива.

Как сообщила председатель правления кооператива Екатерина Скибо, на 13 декабря 2021 года численность членов кооператива составляет 19204 человека. В интересах пайщиков ПК приобретено и передано в безвозмездное пользование 2478 объектов недвижимости, из них по 247 объектам недвижимости пайщики полностью выплатили пай.

Паевой фонд ПК «Бест Вей» на 16 декабря 2021 г. составляет более 10 млрд рублей. Из них более 8,5 млрд рублей составляет стоимость имущества, приобретенного в рамках целевых программ, находящегося в собственности ПК, зарегистрированного в установленном законом порядке и переданного в безвозмездное пользование членам ПК; более 3,8 млн составляют денежные средства, внесенные по договорам долевого строительства (незавершенное строительство); более 71 млн рублей составляют денежные средства, внесенные в качестве оплаты по договорам купли-продажи имущества в депозит нотариусу либо аккредитив (данное условное денежное обязательство используется на период регистрации Росреестром перехода права собственности в отношении ПК). Более 1,5 млрд составляют денежные средства паевого фонда на расчетном счете, более 2,2 млрд составляют фонд развития и неделимый фонд, предназначенные для выполнения уставных целей, а также для обеспечения хозяйственной деятельности ПК.

«ПК «Бест Вей», – отметила Екатерина, – является некоммерческой организацией, добровольным объединением граждан или граждан и юридических лиц, созданным на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. В соответствии с уставом ПК не вправе использовать заёмные денежные средства, что способствует экономической устойчивости ПК».

ПК, отметила г-жа Скибо, является добросовестным налогоплательщиком, все налоги и сборы перечисляет в установленные законом сроки и в полном объеме. Сумма налогов, уплаченных ПК за период с 2014 по 2021 год, составляет почти 70 млн рублей.

«ПК на постоянной основе осуществляет взаимодействие с пайщиками, – говорит Екатерина, – оперативно информирует пайщиков о деятельности ПК. Подавляющее большинство спорных ситуаций с пайщиком решаются путем переговоров. Каждый такой случай рассматривается в индивидуальном порядке председателем правления и Советом ПК».

Екатерина Скибо подчеркнула: если пайщик принял решение добровольно выйти из кооператива либо был исключен из ПК, возврат его паевых взносов осуществляется в обязательном порядке на условиях, предусмотренных уставом ПК и положениями о целевых программах. «Случаи выхода из кооператива единичны, – подчеркивает она, – кооператив продолжает развиваться».