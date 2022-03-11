Член Союза писателей России: «Нестандартное мышление не должно отрываться от реальности»

Каждому человеку необходимо отбросить шаблоны, мыслить нестандартно, черпать необычные идеи у людей, вышедших за рамки «нормы». Но тут важна мера, нельзя отрываться от реальности, избегать соблазна погружения в мир иллюзий, считает член Союза писателей России Евдокия Лучезарнова.

Креативно мыслящим людям непросто – всем, выбивающимся из шеренги заурядности, говорят: «Зачем это вам? Какая выгода? За это денег не платят». Разрушитель стандартов обязательно задевает людей, держащихся на них.

Евдокия Лучезарнова мечтает, чтобы все мыслили креативно. Каждый человек уникален, поэтому имеет право занять своё качественное место в нашем мире. Тогда мы все сможем, словно паззлы, сложиться в великолепную картину мироздания. Спросим себя: для чего мы, разумные существа, пришли сюда из огромной Вселенной? Для того, чтобы каждый сделал то, что дано именно ему. Если же это может только он, то это и есть гениальность. А если гениями станут все – кто-то в большей степени, кто-то в меньшей? В каждом встреченном человеке философ всегда пытается открыть эту уникальность, найти зерно индивидуальности и сформировать благоприятную среду для её расцвета.