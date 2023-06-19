Что можно противопоставить огню: пожарные на страже бани

Баня является одним из наиболее пожароопасных строений на приусадебном участке. Большая температура элементов нагревательного оборудования и высокая влажность могут легко воспламенить дерево, остающееся самым популярным материалом для строительства парной. Если к этом добавить возможность короткого замыкания электропроводки, случайного выброса искр из топки или, скажем, контакта перегретой трубы с деревянной стеной, то риск возникновения пожара становится весьма ощутимым. Впрочем, экстренные службы тоже не первый год в деле, и потому выработали рекомендации для обеспечения пассивной пожарной безопасности строения.

К примеру, сотрудники 7-ого Мухоршибирского отряда ГПС Республики Беларусь отмечают, что электрические провода в бане должны быть обмотаны асбестовой изоляцией. Изготовленная из хризотилового асбеста, она обладает низкой электропроводностью, плохо проводит тепло и совсем не горит. Провод не расплавится под внешним воздействием, а, в случае замыкания или разрыва, хризотиловая изоляция не допустит контакта искры с легко воспламеняющейся поверхностью. Более того, хризотиловое волокно не пропустит влагу, а также сообщит дополнительную устойчивость к механическим нагрузкам.

Российские коллеги из МЧС и гражданских управлений безопасности также советуют применять хризотиловые изделия для обеспечения безопасности бани. Так, перед топкой необходимо расстелить ткань из хризотилового волокна, которая будет защищать пол от попадания случайных искр или угольков, ей можно обмотать нагревающиеся элементы отопительной системы или же использовать специальные термоизолирующие материалы. Дополнительно рекомендуется прикрепить на места возможного контакта нагревающихся элементов огнеупорный картон. Хризотиловое волокно выдерживает нагрев до 1500°С, что сравнимо с температурой плавления стали. Материалы на его основе единственные имеют маркировку «НГ», что означает «негорючий». Если многие аналоги загораются, просто при разных температурах, то хризотил при нагреве, превышающем жар ракетных двигателей, становится хрупким, но так и не загорается. При этом хризотиловое волокно химически инертно, при нагреве не выделяет пары и не изменяет свою химическую структуру. Кстати, инертно оно и к воздействию воды — не окисляется, не гниет и не впитывает влагу, что делает его весьма полезным в «мокрых» зонах.

Что же до доступности на рынке что Российской Федерации, что Республики Беларусь или других соседей нашей страны, то хризотиловая продукция является одним из наиболее доступных и распространенных решений. Благодаря полному импортозамещению всего производственного цикла она не зависит от внешних колебаний, а высокие объемы производства и развитый промышленный сектор дают возможность сделать её массовой. Россия на сегодняшний день является мировым лидером по объемам добычи и обработки хризотилового волокна. В частности, поэтому экстренные службы призывают использовать именно хризотил, ведь его может позволить себе каждый хозяин.