Что нельзя делать при банкротстве физического лица

Процедура банкротства физического лица – легальный и во многих случаях оптимальный способ для должника избавиться от своих долговых обязательств, начисляемых штрафов и пеней. В настоящее время в России наблюдается увеличение количества банкротств физических лиц, что связано не только с экономической ситуацией в стране, но и с ростом правовой и финансовой грамотности населения. Люди понимают, что банкротство – ничуть не страшная и не стыдная, а вполне законная и нормальная процедура списания долгов в случае возникновения финансовых трудностей, никаких страшных последствий для гражданина и его будущего у этой процедуры нет.

Однако проведение процедуры банкротства физического лица связано с наличием целого ряда ограничений. Должник обязан их соблюдать, чтобы сделки не были отменены, а процедура не была приостановлена. Рассмотрим эти ограничения более подробно.

Запрет на заключение сделок во время банкротства

Первое и самое главное ограничение во время проведения процедуры банкротства физического лица – запрет на заключение любых сделок по имуществу. Пока идет процесс банкротства физического лица, гражданин не имеет права осуществлять сделки по купле-продаже имущества, отдаче его под залог, выдаче займов или их получению, передавать имущество по договору дарения. Также гражданин не может уступать право требования, выступать в качестве гаранта или поручителя по чужим обязательствам.

Кроме того, могут быть оспорены все сделки, заключенные в период до трех лет до начала процедуры банкротства физического лица. Под это правило, в первую очередь, попадут совсем недавние сделки по продаже имущества, в котором могут увидеть попытки увести имущество от включения в конкурсную массу.

Если станет известно о том, что в процессе банкротства гражданин совершил какие-либо сделки со своим имуществом, эти сделки будут признаны недействительными и отменены. Таким образом, в период прохождения процедуры банкротства должник фактически лишается возможности самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Теперь все его имущество, включенное в конкурсную массу, находится под контролем арбитражного управляющего.

Запрет на распоряжение своими денежными средствами во время банкротства

Еще один ключевой запрет при банкротстве физического лица касается возможности распоряжаться собственными денежными средствами. Как только физическое лицо признается банкротом, а суд вводит процедуру реализации имущества или реструктуризации долга, все банковские карточки гражданина передаются финансовому управляющему.

Далее управляющий должен закрыть банковские счета должника и открыть один новый банковский счет. На нем будет формироваться конкурсная масса и осуществляться расчет по долгам. Финансовый управляющий в течение всей процедуры банкротства обязан регулярно перечислять должнику средства от полученного им дохода на текущие нужды. Законом установлен размер данных денежных средств с прожиточный минимум должника и его иждивенцев, если таковые у него имеются.

Конечно, сложно привыкнуть к тому, что ты не являешься хозяином собственным заработанным деньгам, однако это – психологические и финансовые издержки процедуры банкротства. Как только процедура будет завершена, бывший банкрот сможет получать все свои средства в полном объеме, как и раньше.

Запрет покидать страну во время банкротства физического лица

В отличие от запрета на сделки и на распоряжение собственными деньгами, запрет на выезд из страны не является столь однозначным. Он накладывается на должника не во всех случаях.

Кроме того, данный запрет легко обойти. Если у гражданина, проходящего процедуру банкротства, возникает реальная потребность в выезде за границу, он может через арбитражного управляющего подать ходатайство в суд, и суд данный запрет снимет. Разумеется, нужны основания для выезда за границу – например, болезнь или смерть проживающих в другой стране родственников, необходимость лечения за рубежом и так далее.

Все перечисленные выше ограничения и запреты банкроту необходимо исполнять. Добросовестность исполнения ограничений – в интересах самого должника, так как в случае нарушения запретов долги могут не списать, а процедуру банкротства остановить. Поэтому не стоит пытаться обхитрить суд, арбитражного управляющего или кредиторов – это чревато куда более неприятными последствиями.

В то же время, очень важно получать во время банкротства качественную правовую помощь от профессиональных юристов. Обратившись к юристу, специализирующемуся на сопровождении банкротства физического лица, можно обсудить с ним законность и возможность определенных действий. Профессионал расскажет, что можно делать, и удержит от совершения ошибок.

Павел Осипов, ведущий эксперт компании Банкротство.ру