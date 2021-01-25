Что нужно узнать о банковских услугах при открытии расчетного счета

Как открыть расчетный счет

Эта процедура в среднем не занимает много времени. Есть два варианта: оставить заявку на сайте или прийти в отделение банка. Предварительно необходимо собрать некоторые документы, но важно понимать, что для каждой финансовой компании они будут разными.

Точный перечень документов будет указан на сайте самого банка, также эту информацию можно уточнить у консультанта, обратившись в отделение.

3 составляющих, которые точно помогут сделать правильный выбор:

Стоимость банковских услуг. Определите самые приоритетные для вас и рассчитайте конечную стоимость. Сравнение можно сделать при помощи сводной таблицы. Это не займет много времени, но может значительно сэкономить ваш бюджет. Бонусы для корпоративных клиентов. Все больше банки идут к тому, чтобы расположить к себе своего клиента и увеличить его “время жизни”. Посмотрите и оцените то, что есть на официальных сайтах в разделах “акции”, “бонусы”, “предложения” и также не забудьте добавить в сводную таблицу. Кэшбэк. Некоторые банки дают возможность получать кэшбэк на остаток по счету или за совершенные операции. Например, в Россельхозбанке можно получить 20% кэшбэка.

Обращайте внимание на мелочи и принимайте взвешенное решение!