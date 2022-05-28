Что нужно знать предпринимателям об адаптивном интеллекте?

Более 800 предпринимателей Республики Крым, представителей органов власти и контролирующих органов, принимают участие в Форуме «Деловой Крым. Вместе. Вперед» 26-27 мая в Алуште.

Вице-премьер Правительства республики Ирина Валерьевна Кивико поприветствовала участников форума и поздравила всех присутствующих с Днем российского предпринимательства.

В 2022 году внимание участников форума сосредоточено на туристической отрасли, государственной поддержке бизнеса, выходе предпринимателей и самозанятых на маркетплейсы, креативных индустриях, женском бизнесе, а также в целом об адаптации к новой экономической действительности.

О том, что такое психология адаптивности, подробно рассказал спикер форума, кандидат психологических наук, эксперт по брендингу Валерий Гут, г. Москва:

«Стресс – обычная реакция организма на перемены, но в условиях, когда изменения становятся нормой, а стресс становится не регуляторным механизмом, а противоестественным и постоянным состоянием человека, критически важным становится навык быстрой адаптации и эмоциональная устойчивость. Иначе говоря, сейчас на первое место выходит так называемый Адаптационный Интеллект (AQ)»

Мы хорошо знакомы с понятиями IQ (ментальный интеллект), EQ (эмоциональный интеллект), но сегодня изменившаяся картина мира ежедневно убеждает нас, что AQ — больше и важнее. AQ, в отличие от понятия «антихрупкости» как системы точек фокусов, которое ввел несколько лет назад профессор, экономист и трейдер Насим Талеб, —

«АQ – это готовность и способность быстро и без фрустрации перестраиваться под новые вызовы и задачи, создавая и осваивая у себя новые шаблоны поведения. Я придумал для него ещё более понятный и простое объяснение – это любовь к переменам», — говорит Валерий Гут.

«Адаптивность — это ментальная установка. Чем чаще мы будем говорить себе «Это нормально» в ответ на любое неприятное неожиданное событие, тем прочнее фундамент мы заложим для своего адаптационного интеллекта. Так, рано или поздно, мы сможем выработать внутренний механизм — реагировать не раздражением и другими отрицательными эмоциями, а дадим себе возможность спокойно и рационально решать любые возникающие проблемы».

В ответ на вопросы предпринимателей эксперт рассказал о синдромах отложенной жизни и отложенной смерти, психологических теориях, связанных с видами интеллекта, раскрыл технологию тренировки адаптивности и пояснил, какие факторы влияют на сокращения сроков работы сотрудника в рамках одной должности или компании — почему и как директора должны уделять время и внимание своим сотрудникам; и посоветовал в качестве настоящей терапевтической литературы прочесть «Педагогическую поэму» Антона Макаренко и биографию Ли Куан Ю «Из третего мира в первый».

Участники форума, в свою очередь, поделились со спикером и аудиторией своими способами борьбы со стрессом и выгоранием, рассказали свои истории релокации и адаптации в Крымском регионе.

Форум проводит Фонд поддержки предпринимательства Крыма при содействии Министерства экономического развития Республики Крым в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».