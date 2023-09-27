Еженедельно, заходя в магазин, мы видим сотни жестяных банок с консервами, стоящими в ряд на полках магазинов. Нередко мы и сами покупаем кильку в томате, тушенку, шпроты – все эти продукты поставляются именно в жестяной таре, поскольку изначально такие продукты создавались для поставки в районы с тяжелой географией или для складирования на случай продовольственного дефицита, сообщает Труд.ру.

Длительному сроку хранения продуктов питания мы обязаны именно особой таре, которую изобрел Питер Дюран в XIX веке. Но в те годы упаковка делалась умельцами вручную – хороший жестянщик мог производить не более пяти банок в час, и поверьте, они разительно отличались от тех, которые мы привыкли видеть на полках.

Но все изменилось в ХХ веке, когда появился первый крупный завод металлической упаковки в Англии. На нем производилось около 6000 штук в час, и в ходе сокращения издержек производственного процесса – банка обрела современный вид, который уже в 1961 году Энди Уорхол изобразил на картине «Банки с супом «Кэмпбелл». Изобразить же именно данный вид тары художник решил по простой причине: в годы Великой депрессии и периода значительного скачка цен, вовремя запасенный суп позволил Уорхолу и его семье пережить те голодные годы. Более того, в банки, которые оставались после приема пищи, мать художника высаживала цветы и продавала, чем обеспечивала себя дополнительным доходом в кризисный период.

В нашей стране производством такой полезной и многофункциональной упаковки занимаются десятки предприятий, но среди них выделяется ООО «Банкон», которое занимает лидирующие позиции на российском рынке жестяной тары. Завод находится в Вязьме, а этот город, в свою очередь, является частью крупнейшего железнодорожного узла между Смоленском и Москвой. Также компания располагает широкими возможностями по автотранспортным перевозкам и осуществляет доставку своей продукции в любую точку России.

Говоря об ассортименте их продукции, хочется отметить, что они располагают самыми современными технологиями в отрасли, позволяющими выпускать полный ассортимент банок для любых предприятий пищевой промышленности. Продукция «Банкона» полностью соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим нормам – производство прошло государственную сертификацию, ежегодно модернизируется и наращивает объемы.

Отдельное внимание руководство предприятия уделяет поддержке профессиональной и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями, которые составляют 50% от трудового коллектива компании. Предприятие основано Всероссийским обществом слепых (ВОС) – крупнейшим российским обществом по поддержке и реабилитации инвалидов. Каждая десятая жестяная банка в стране выпускается предприятиями ВОС – производства не только дают работу инвалидам по зрению, но и обеспечивают серьезные налоговые платежи.

Благодаря Энди Уорхолу жестяная банка стала культовым объектом, но в России у нее появился и социальный контекст, который в полной мере реализуется в городе Вязьме.