Чтобы не болели суставы. Новый препарат возвращает подвижность

Остеоартроз стал болезнью XXI века, которая значительно помолодела в последние годы. Тяжёлые формы остеоартроза требуют оперативного вмешательства и иногда даже приводят к замене суставов — иначе пациенту грозит неподвижность.

Причем болезнь поражает любые суставы и челюстно-лицевые тоже. При остеоартрозе деградирует хрящевая ткань сустава и изменяется его поверхность. Суставная щель начинает сужаться, кость разрастается. Сустав деформируется и становится менее активным, а пациент при нагрузке чувствует боль. После прохождения курсового лечения препаратом Сферо®ГЕЛЬ эти симптомы уходят.

Сферо®ГЕЛЬ представляет собой продукт, принципиально отличающийся от своих предшественников. После введения в сустав он запускает процесс самообновления организмом поврежденной ткани и становится её природным инкубатором, а потом полностью утилизируется организмом. Сферо®ГЕЛЬ применяется для замещения дефектов мягких тканей в восстановительной и заместительной хирургии.

Несмотря на то, что «Композиция гетерогенного имплантируемого геля Сферо®ГЕЛЬ» зарегистрирована с 2006 года, прошла постмаркетинговые клинические испытания, для специалистов он является совершенно новым и не знакомым. По оценкам экспертов, российская разработка не имеет мировых аналогов. Долгий путь к врачам объясняется тем, что появление Сферо®ГЕЛЯ опередило время его понимания. Однако он уже поступил в распоряжение медиков и получил положительные отзывы травматологов, ортопедов и хирургов.

Российские учёные разработали препарат с восстанавливающими свойствами, который эффективен для лечения распространенного на настоящий момент заболевания и предотвращения деградации хрящевой ткани.

Промышленный выпуск инновационного препарата ведется в Московской области на предприятии «БИОМИР сервис», которое занимается производством продукции для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

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